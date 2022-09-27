今天是港星劉德華的61歲生日，一直是不老男神代表的他，隨著年歲漸長，體態仍然維持良好、體力也佳，有營養師統整劉德華的凍齡養生6秘訣，包括不喝冷飲、晚上7時後就不進食、每餐7分飽、盡量茹素、勤做有氧運動，及吃優酪乳麥片。

營養師高敏敏在臉書上統整，劉德華的不老凍齡的養生6秘訣，以至於步入中年後，仍能身強體壯的飲食生活秘密。高敏敏並建議民眾，多吃蔬菜、高纖食物，並選擇需多咀嚼的蔬菜，以增加飽足感，來避免暴飲暴食。

1. 不喝冷飲：堅持以熱飲取代冷飲，因熱飲能幫助血液循環。

2. 晚上7時後不進食：早餐前有10小時空腹，讓食物消化完畢、減少腸胃負擔，藉此讓空腹時間夠長、有利脂肪燃燒。

3. 每餐7分飽：遵守不暴飲暴食、不把胃撐大的原則，並放慢吃飯速度。

4. 堅持盡量茹素：劉德華2013年起茹素，只有在拍戲時會吃少量的雞肉及乳酪。

5. 執行有氧運動：平日勤做30～40分鐘的有氧運動，以及胸肌、腹肌訓練，維持體能的彈性與平衡，也避免運動倦怠與停滯期，藉此延緩老化。

6. 吃優酪乳麥片：將優酪乳麥片當做早餐享用，除補充膳食纖維外，也能攝取優酪乳的益生菌。