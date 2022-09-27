27日來到湖人季前媒體日的「小皇帝」詹姆斯，一口氣把所有人的疑惑全都解答，特別是談到並未被交易離隊的韋斯布魯克，詹皇說：「我仍然相信韋斯布魯克，對他來說，這會是一個很出色的球季，我們會跟他並肩作戰。」他也談到生涯得分即將超越「天勾」賈霸的心情。

目前詹姆斯的例行賽生涯總得分來到37062分，距離排在歷史排行榜首位的賈霸(38387分)，只剩下1325分而已，以詹皇上季平均每場可拿30.3分來算，大約打到新球季一半就可超越，「對此我心存敬畏，現在我能坐在這裡，且知道自己有機會破紀錄，讓我深感謙卑。」

「我都打20年了，我從未想過自己能在聯盟打這麼久時間，」詹姆斯說，「我知道自己屬於這裡，知道自己會打比賽，但我仍會不斷學習成長，當我只有18歲，我對職業比賽了解不多，20年後我坐在這裡，我知道該怎樣打球與進步，很高興對這項運動帶來實質影響。」

今年夏天剛和湖人完成兩年9710萬美元續約的詹姆斯，當然也沒忘記表達他對湖人的「暫時」效忠，「我來到這裡是因為我相信這支球隊，現在我還在這裡，就是這麼簡單，我忠於這支球隊。」至於湖人新球季目標，他說：「做好防守，當然我也會專注比賽，發揮我的作用。」