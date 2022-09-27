楊蕙如及蔡福明4年前指揮網軍，在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處及公務員，今年初台灣高等法院依《刑法》140條之侮辱公務員執行職務罪，將2人各判刑5月，可易科罰金確定，楊女不服，主張刑法140條違憲，聲請釋憲，憲法法庭已併案受理、審理中。

楊女聲釋釋憲理由指出，她當時相關文章不是她寫的也不是她發表的，她在LINE稱「幫高調」只是單純贊同為，她拜託友人「推一下幫高調」、並未指示侮辱公署和公務員，沒有違反刑法140條，判決定讞結果嚴重侵害人民言論自由，且認事用法違反比例原則。

棏女說刑法140條限制人民受憲法保障的政治性言論，淪為簎制人民表達意見自由的工具，且該法條欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法的比例原則及平等原則、法律明確性原則及罪刑相當等原則，以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視的必要，憲法法庭應宣告違憲。

本案導因2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困 ，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不力的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，引發日本與台灣社會關注。

檢方追查發現，蔡福明在2018年9月6日使用idcc帳號在PTT發文， 批大阪處在關西機場事件「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、 「黨國餘孽」等。檢方也查出，楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示 網軍「推高調」，她與蔡男遭起訴。

一審台北地方法院審理後認定，楊是業主、蔡招攬網軍，2人犯後沒有悔意，且 同時觸犯侮辱公署與侮辱公務員執行職務兩罪，依侮辱公署罪判處該 罪的最高刑度6月徒刑，可易科罰金。創下該罪判刑最重的紀錄。

楊、蔡提上訴後，二審高院認定，2人用「黨國餘孽」等文字，貶損駐 大阪辦事處公務員依法執行職務的尊嚴，具侮辱意涵，且逾越善意合 理評論，或意見表達的言論自由保障界限，楊及蔡的行為具有可罰性 。

高院審酌2人隨意以文章辱罵，對公務員依法執行職務的尊嚴有所戕害，實在不應該，考量侮辱公署罪已遭刪除、失效，改依共同犯侮 辱公務員執行之職務罪，各判有期徒刑5月，可易科罰金定讞。

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