俄烏爆發戰爭後，歐洲對俄羅斯實施經濟制裁，俄國轉向以折價原油賣給大陸、印度等國，但最新數據顯示，因為國際原油價格回跌，俄國給予俄油買家的折扣縮減，加上美國施壓，印度進口俄油數量已驟降4成。

印度當地媒體報導，自2月俄烏戰以來，印度狂買低價俄油，估計為國家財政節省大約3500億盧比。但隨著俄油折價幅度縮減，印度8月從俄國進口的原油月減2.4%至每日85.6萬桶，到9月降幅更為明顯，根據能源數據追踪機構Kpler數據，9月前兩週，印度進口的俄油數量較8月均量下滑超過40%、至每日45.2萬桶。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）分析師Ehsan Ul Haq指出，印度逐漸轉向中東國家採購更便宜石油，因中東國家的石油供應商調降10月份售價，加上從中東發貨只要1周，中東地區石油重獲優勢，反觀俄油運輸到印度需要1個月，衝擊了俄油吸引力。

值得關注的是，歐盟原打算抑制俄羅斯的原油價格，但根據美國財經媒體報導，歐盟可能會延遲此項協議，有談判人士透露，包括賽普勒斯與匈牙利等國家對設置石油上限提出反對意見。