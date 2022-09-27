有著異於常人的協調性！美國16歲高中棒球好手馬克斯查爾斯(Max Charles)在一場邀請賽中，站在打擊區不只以左右開弓的身分，打出了扳平比數二壘安打，馬克斯查爾斯上投手丘也能活用靈巧的雙手解決打者，全能身手驚艷了現場觀眾。

亞利桑那所舉辦的3場高中邀請賽中，代表西部隊的馬克斯查爾斯奪走了全場目光，他在第3場比賽中擔任最後一任投手，先以滾地球解決打者後，馬克斯查爾斯面對下一棒左打者便從右投改為左投，上演超罕見一幕，不過他也出現了控球不穩的狀況，連續投出3次保送形成滿壘。

A switch-pitcher AND a switch-hitter?!



Meet 16-year-old Max Charles, a baseball 'unicorn' who was on full display at the States Play Invitational: https://t.co/XXbeOCDrnd pic.twitter.com/IGlF9LbccL — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 26, 2022

曾入選2屆大聯盟明星賽、擔任西部隊投手教練的佩尼(Brad Penny)，此時喊出暫停讓投手喘口氣，隨後馬克斯查爾斯重振精神，以三振拿下第2個出局數，但因用球數達到上限，馬克斯查爾斯無法親自化解場上危機，不過接替上來的隊友仍成功守成，最終西部隊以5：1擊敗東部隊拿下勝利。

根據大聯盟官方報導，馬克斯查爾斯自2歲就開始用雙手進行投球訓練，除此之外，馬克斯查爾斯也是一名左右開弓的強打者，在比賽當中曾經打出追平比數的二壘安打，讓現場主播更是大讚「雙手都能投的大谷翔平」，運動能力實在令人稱羨。

過去大聯盟的歷史當中，僅有范戴提(Pat Venditte)採以「左右開投」的方式出現在賽場上，不過他生涯出賽61場中只有2勝2負、防禦率4.73的不理想成績，僅效力5個賽季便消失在大聯盟中，同樣雙手都能並用的馬克斯查爾斯接下來得好好加強控球技巧，加上不錯的打擊實力，馬克斯查爾斯有望成為史上首位投打皆能「左右開弓」的大聯盟選手。