根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周三大主要債市（投資級債、非投資級債、新興市場債）皆呈資金淨流出狀態，其中又以投資級債單周淨流出約45.4億美元，為債市中動能相對較弱者。而今年以來，三大債市的累計資金淨流出高達2702億美元。

美國聯準會連續第二次升息3碼、且此決議在會議中獲得所有投票委員的一致支持，顯示其態度明顯偏向鷹派，並使市場對於經濟陷入衰退的憂慮增加。觀察市場情緒指標－美國10年期公債殖利率，過去一周內走升24個基點收於3.72%的高點，並讓全球包括避險與風險性債券資產幾乎全線走跌，價格與動能雙雙走弱。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，近來市場持續下修對美國2022年經濟各面向如實質GDP、消費支出與民間投資等的成長預估，目前預估2022年整體的經濟成長率應該會為2%。在全球其他主要市場，歐元區在烏俄衝突影響下內需表現疲弱、企業信心偏低，預估2022年經濟成長率應為2.8%；中國則在包括疫情封控及房地產業惡化影響下，今年經濟成長率有可能會進而下修至3.5%，全球經濟持續面臨下行風險。

許家豪表示，在經濟放緩與通膨高漲之間，市場對於央行貨幣政策預其反覆不定，不過隨著各國央行已陸續拉高利率，再往上空間相對有限，加上債券資產收益率在今年來修正後明顯提高，投資上可逢低適量拉高持債水位。