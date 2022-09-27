疫情指揮中心上周宣布分兩階段開放國門，入境0＋7將於10月13日上路，讓不少人關心何時解除口罩令，指揮官王必勝表示，口罩令會兩分階段放寬，第一階段為「外出不須全程佩戴口罩，僅部分場域要戴」，第二階段則採「建議佩戴」的方向，最快11月就會檢討口罩令鬆綁規定。

據《鏡周刊》報導，王必勝指出，指揮中心曾針對口罩令參考各國的做法，以新加坡為例，只有在大眾交通運具、醫療院所及長照機構等才需要佩戴口罩，搭乘校車、私人交通工具及計程車可選擇不戴口罩；美國則是採非強制性的方式，「建議」民眾在大眾運具、高傳染場域要佩戴口罩。

王必勝表示，如果疫情持續穩定，未來口罩令也會分階段放寬，目前初步規劃是第一階段將朝「外出不須全程佩戴口罩，僅部分場域要戴」的方向走，像是在密閉空間、大眾交通運輸就要戴；第二階段再改為「建議佩戴」，最快11月就會檢討口罩令鬆綁規定。

王必勝在上周四（22日）的記者會上曾說，口罩令鬆綁會比較晚討論，和入境0＋7沒有關聯，預計這波疫情會進入社區低流行度狀態，且會持續到年底，現在還沒辦法預估未來每天的確診數，也不希望因為解除戴口罩規定，使疫情再爆發，他強調，秋冬是呼吸道疾病的流行期，戴口罩規定至少維持到年底。