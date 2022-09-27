《美麗島電子報》最新國政民調顯示，民眾對蔡英文的信任度及滿意度各上升1.2％、1.6％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度也上升3％。對此，這是否意味民進黨對年底選舉更有信心？行政院長蘇貞昌今天表示，他認為國家施政還要再精進，對於有不滿意的地方要謙卑檢討，看能不能做到更好。

《美麗島電子報》曝光9月國政民調顯示，總統蔡英文的信任度及滿意度相較於上月，分別上升1.2、1.6個百分點；行政院長蘇貞昌的施政滿意度，也上升3個百分點。

面對《美麗島電子報》國政民調顯示府、院正向指標上升、負面指標下降，蘇貞昌今赴立法院進行施政報告前被問到是否對年底選戰更有信心，他表示，國家施政方方面面要照顧國民的地方非常、非常多，很難獲得各方面都滿意，對於民意的肯定，他認為還要再精進，對於有不滿意的地方要謙卑檢討，看能不能做到更好。

蘇貞昌說，民眾的支持，是給行政團隊、公務人員最大的肯定與溫暖，是他繼續加油的最大動力與助力。