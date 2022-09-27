路人報案指仁愛立體停車場有人疑似想不開，警消到場處理。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

亂丟滅火器砸毀器材車女子，被帶往警局前，還想拍打消防員遭制止。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局今年初新添購、價值上千萬的器材車，用約半年被砸毀。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮年約25歲女子26日晚間跑到仁愛立體停車場9樓，路人擔心她想不開報案，警方委請消防員架氣墊預防，未料器材車剛抵達，女子暴怒從高樓朝消防員丟2、3支滅火器，其中1支砸毀今年初新添購、價值上千萬的器材車，所幸警方即時勸阻，女子拒絕就醫，訊後被依妨害公務、公共危險等罪法辦。

南投縣消防局考量南投縣境內是山域地形，為了提升救助能量，今年2月率先在埔里中心碑消防分隊配置全輪驅動、功能強大的救助器材車，不僅車前保險桿裝有救助絞盤，車頂四周配工作照明燈，提升夜間救助效能，車尾有曲折式吊臂，車上還配有荷蘭原裝進口的救助器材，未料才啟用半年遭女子持滅火器砸毀。

據了解，女子昨晚情緒失控跑到仁愛立體停車場8樓、9樓間，附近民眾擔心她發生危險報案，警消獲報趕抵，於五頓街前後進行交管，警方上樓尋找女子蹤影準備勸導，並要求消防員在一樓大馬路架設氣墊預防，未料女子疑看到消防器材車暴怒，從8樓、9樓間朝消防員及器材車丟砸滅火器。

消防員心有餘悸說，女子不是失心瘋亂丟，而是朝器材車、同事們丟滅火器，器材車車頭、車頂遭砸毀，鳴笛裝置也故障，「萬一滅火器砸到的不是車，而是人，萬一砸死人怎麼辦」，警方即時制止女子，女子咆哮：「錄三小！（砸壞車）賠呀。」

警方指出，情緒失控女子拒絕就醫，因為她砸毀消防器材車，將女子帶回警局訊問，訊後將她依公共危險、妨害公務、毀損等罪嫌移送南投地檢署偵辦。