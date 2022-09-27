民眾黨新竹市長參選人高虹安（中）近日遭質疑，任職資策會期間是全職員工、持續領薪水，且讀博士期間，仍以科技專案補助計畫的研究計畫出差，是「用資策會的預算拿自己的學位、成就自己」。高虹安27日針對相關指控表示「完全是惡意栽贓抹黑」。（張鎧乙攝）

論文案爭議 高虹安提告《鏡週刊》（陳志賢攝）

論文案爭議 高虹安提告《鏡週刊》（陳志賢攝）

【全程影音】不忍了！為論文案赴北檢提告《鏡週刊》 高虹安：我與張淑娟感同身受 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長參選人高虹安連日遭《鏡週刊》爆料其博士論文涉嫌抄襲，且過去在資策會任職期間曾獲補助赴美研修，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，質疑她利用公家資源當成職涯跳板。高虹安今早赴台北地檢署提告《鏡週刊》社長裴偉、撰文記者等人《刑法》加重誹謗罪、違反《選罷法》意圖使人不當選罪。

高虹安並以昨天前中國小姐張淑娟到北檢控告名嘴周玉蔻為例，她說對於以烏龍爆料、網路霸凌一位弱女子，讓張痛苦不堪，她感同身受。

她說，張女士是如何聲嘶力竭地控訴，所有不管是媒體人的烏龍爆料、網路霸凌，對於一個沒辦法，擁有相關能力對外訴說她的清白的弱女子，竟然用這樣的霸凌方式，讓她痛苦不堪，她在看到這樣子的情景，其實她本人也相當感同深受。因為在過去一個星期以來，其實網路上也相當多的綠營的側翼、政治人物、名嘴，其實很多人都對於她，有許多造謠跟抹黑，甚至是有一些，把她從來沒有說過的話，直接透過不管是報導，或者是側翼，或者是民進黨黨部的粉專，直接對於她的人格做非常強烈的抹煞，想要營造出來她是一個說謊的人。

她強調，後來也因為許多正義的鄉民、眼尖的網友會發現，很多的指控、造謠、抹黑，其實都是非常經不起檢驗的，所以不管是說她謊稱去世界高中演講，或者是說她在什麼「香山後花園」不懂新竹，但被發現林智堅、沈慧虹也講過多次這樣的言論，其實再再都是讓選民看清楚，民進黨在這次選舉，是花了多大力氣，要打壓她。

她說，她今天鎮對於鏡週刊做源頭的提告，也希望在昨天張女士的提告，跟她今天的提告，希望未來在選舉期間，即便是有多大的政治利益，都不應該違反基本人權，也不應該去毀謗一個清清白白的人，不應該用造謠抹黑，讓一個人的人格在網路上，在公眾社會中被抹煞。

她說，她自2008年進入資策會任職迄今，是一步一腳印完成現在的成就，但鏡週刊卻以匿名爆料、錯誤指控、惡意揣測出奧步。

高女律師表示，鏡週刊社長裴偉等人，身為媒體界，應善盡查證義務，明知高已提出證據證明沒有抄襲，且資策會也已明確說明，卻仍在今年9月20日在網路撰寫不實報導，且在隔天於週刊的312期發行，已影響選舉公平性。