台61線中彰大橋於9月30日22時至10月2日5時全線封閉施工，請用路人提早改道行駛替代道路。(台中工務段提供)

交通部公路總局第二區養護工程處，辦理「台61線中彰大橋改善工程」即將進入南下線橋梁上部結構施作階段。台中工務段指出，因採懸臂工法施工，為利懸臂工作車施工順暢，須將舊有橋梁的帽梁拆除；訂於111年9月30日夜間22時~10月2日上午5時封閉台61線南下及北上線156K＋400~167K＋900梧棲至伸港路段辦理相關作業，請用路人於橋梁封閉期間依指示行駛平面替代道路。

台中工務段表示，北上線167K＋900~156K＋400(往龍井、清水)：台61線主線車輛於167K＋900下匝道(166伸港)改行台61線平面道路繼續前行，右轉台61乙線再左轉接台17線繼續直行，過台17線中彰大橋繼續北行銜接港埠路一段156K＋400上匝道(龍井)進入高架主線。

台中工務段指出，南下線156K＋400~167K＋900(往伸港、線西)：台61線主線車輛於156K＋400下匝道(龍井)改行平面道路繼續直行，過台17線中彰大橋繼續南行右轉台61乙線，再左轉台61線平面道路繼續前行至台61線167K＋900上匝道(線西)匯入高架主線。

台中工務段強調，台61線中彰大橋於9月30日22時至10月2日5時全線封閉施工，請用路人提早改道行駛替代道路。