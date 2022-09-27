資深媒體人周玉蔻近日狂打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世議題，即便民進黨台北市長參選人陳時中急撇清稱他與周玉蔻沒私交，但外界多數評估認為其選情恐已受到影響。國民黨台北市議員李柏毅26日在節目中爆料，一名綠營人士被問到周的行為時，「先飆了一段髒話」，並坦言民進黨從上到下，沒人敢打電話給周玉蔻，因為「怕周玉蔻把他們對話內容公布出來」。

李柏毅26日在《少康戰情室》中指出，民進黨年輕人支持度暴跌，周玉蔻出了不少力，很多人對周玉蔻挑戰蔣萬安父親的事情是有微詞的，甚至綠營內部狀況都很差。李柏毅提及25日碰到一個綠營的民意代表，李便問他怎麼看周玉蔻近日的狀況？綠營民意代表聽到後，先飆了一段髒話並表示，不曉得周在搞什麼。該綠營民意代表也坦言，綠營從上到下沒有人敢打電話給周，因為怕周把他們對話內容公布出來給大家知道，所以大家非常害怕。現在狀況就是等著周玉蔻繼續搞，看陳時中能撐到什麼程度算什麼程度。

此外，李柏毅認為，陳時中現在在團隊屬於一個「三無」，第一個是無能的競選團隊、再來是無知的綠營側翼，第三是最嚴重的，就是無魂的候選人。他說沒有靈魂的陳時中，到現在自己在做什麼都不是很清楚。他認為這些苦果都是民進黨自己造成，民進黨目前處於請神容易送神難的狀況，以前從這些人得到政治紅利，現在會吐更多出來。