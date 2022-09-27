資深媒體人周玉蔻昨（26）日現身北檢，稱想對前中國小姐張淑娟道歉，卻在現場與國民黨台北市議員爆發激烈口角場面一度失控。對此，曾表示採訪過當年事件的資深媒體人陳鳳馨怒轟「用多少時間辱人名節，就用多少時間來向人道歉！」

陳鳳馨日前對周玉蔻亂爆張淑娟一事表達不認同，也指自己曾採訪過當年緋聞案，能證實女主角不是張淑娟，之後周玉蔻公開嗆要把陳鳳馨「除名」。而陳鳳馨昨在政論節目《少康戰情室》表示，自己在看了張淑娟此次事件後非常憤怒，她提到，看到相關媒體的留言中雖有一半認為張淑娟是委屈的，但也另一半認為張就是女主角，讓陳鳳馨直呼「毀人名節，莫此之甚！」因為沒有（做過）的事情，哪怕是只要有1%的人相信，對當事人來說都是極大的傷害。

陳鳳馨表示，自己能理解張淑娟的委屈，也提到自己有看到張表示要提告後，出現了一面倒支持的留言，「因為大家都很清楚的知道，女人的名節在這個社會上面是多麼重要的一件事」。

陳鳳馨對周玉蔻昨追著張淑娟的行為也十分不滿，直言「若妳有憑據就去法院見真章，不需要在這邊硬逼著別人接受妳的道歉」。最後陳也指出，道歉應該要有法律的規範，並開嗆「妳用多少時間辱人名節，就用多少時間來向人道歉！」