中方殲15艦載戰機飛越美驅逐艦上方

在台海緊張持續升高之際，央視播出的影片顯示，顯然從中方航母「遼寧」艦起飛的殲-15艦載戰機直接飛越美國海軍阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦上方。

據《動力》（The Drive）網26日報導，就在央視播出「遼寧」艦滿載24架殲-15的影片後，這段影片也緊接著曝光。在中美為台灣問題，雙方緊張升高之際，這反映出中美部隊在亞太區互動日益常態化的現實。

雖然影片拍攝的日期和地點都不清楚，但據推測，地點應該在台灣海峽。分析指出，要是影片真的在台海拍攝，那很可能是對美國軍艦最近在台海，還有更廣大亞太區展示武力的回應。

最近中美和美國盟友在台海的軍事活動十分頻繁，尤其是美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初率團訪台後，引發解放軍在台灣周邊海空域舉行一連串大規模演習。而就在上星期，美國阿利伯克級驅逐艦「希金斯」號（USS Higgins，DDG-76），還有加拿大皇家海軍的哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦「溫哥華」號（HMCS Vancouver ）才連袂穿越台海。

Chinese J-15 Fighters Fly Directly Over U.S. Navy Destroyer In New Video https://t.co/vVmyn1zKFm — The War Zone (@thewarzonewire) September 26, 2022

這是美國軍艦最近一次穿越台海，但殲-15飛越的並不是這艘9,200噸Flight IIA構型。由於美國驅逐艦在廣闊的亞太區執行例行任務，也可能在南海遭遇「遼寧」艦的艦載戰機殲-15。

美國戰艦在印太執行所謂的「自由航行任務」（FONOP），通常都會引發北京的嚴厲譴責。回顧今年7月，當3艘美國軍艦在一周內先後穿越台海時，也引發中方強烈反彈。

而近幾個月來，解放軍航母「遼寧」艦在台灣以東更遠的海域作業。據日本防衛省5月初公開的報告和照片顯示，它和航空聯隊在日本石垣島以南約100 英里（約160公里）處演訓。而最近衛星影像則顯示，「遼寧」在9月5—7 日間短暫出海後，8日才返回母港。

無論殲-15是在何時飛越美國驅逐艦，但這顯然是在國際海域進行，而在相關水域，一個國家的軍艦或飛機跟踪另一個國的艦機其實並不罕見。