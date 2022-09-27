楠梓警方將大烏龜帶回派出所安置。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

楠梓警分局加昌派出所所長涂明宗於9月25日凌晨1時許巡邏時，行經後昌新路58巷右昌森林公園旁，發現1隻體積約1顆籃球大的烏龜在路中爬行，他擔心烏龜恐被車輛輾過，趕緊將烏龜誘出並安置。

當時由於該處燈光昏暗，且位處公園旁的巷弄內，涂明宗擔心有車輛一不注意就輾壓到這隻大烏龜。但在接近烏龜時，烏龜疑似受到驚嚇，躲在路旁停放的汽車後面不願出來，經涂仔細搜尋，才成功誘出烏龜，並先帶回所內安置，給予飲水與蔬菜等食物。

警方研判，此烏龜是兩棲生存的中華草龜，成龜可長大約身長30公分，是國內最為廣泛飼養的品種之一，以一般植物、蝦和小魚為食。這烏龜的迷航記似乎是從右昌森林公園內的水池爬出，因為爬離公園範圍，一時找不到回家的路，剛好遇到警員。

警方帶回該烏龜後，也通知動保處，經檢視該龜體並無受傷，由動保機構委託人員帶回後，將擇日於適當處所放生。

警方也呼籲，雖然警察機關已不再接受拾得物為活體動物，民眾如拾得動物、寵物等活體應送交當地主管機關予以安置、招領；民眾如果在路上發現動物有影響交通或可能造成危險等狀況，仍可以通報110，警方會派人查看並轉報相關機構，以免事故或危害發生。