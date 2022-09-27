台中市復康巴士服務措施推動至今已10多年，期間一度差點被取消，為關懷弱勢身障族群就醫便利性，國民黨台中市議員賴順仁要求市府必須繼續推動此服務，照顧身障者就醫的便利性。台中市府社會局表示，復康巴士接送服務廣獲好評，但也會排擠其他社福預算，審計處已多次要求檢討此優惠措施，市府會全力維持運行。

賴順仁表示，根據國家發展委員會統計推估，台灣的身障人口近4年持續成長，且台灣正邁向高齡化社會，未來身障者、老年人口勢必逐年增加，如何建構無障礙運輸友善環境，提供弱勢族群就醫、就業、就學、就養及社會參與所衍生的交通服務，相當重要。

賴順仁說，台中市身障人口約13萬，且肢體障礙程度達到中度以上、且固定接受復康巴士服務者約2.6萬，復康巴士每月載運約5萬5000趟次，以目前全台中僅275輛復康巴士的情況，根本是供不應求，且城鄉間服務情況有明顯差距，市府應適度汰舊換新並爭取增購復康巴士。

社會局長彭懷真表示，台中市現有復康巴士共276輛，依照公務車汰換條件，車輛達15年以上或滿10年且里程數達12萬5000公里必須報廢，到113年為止，達到報廢條件者有131輛，令市府每年募集40輛，可達到汰舊的目標。

社會局指出，台中市復康巴士數量在六都排名第三，實際服務人次為六都第一，近年來因基本工資持續調漲、身障者人數年年攀升，目前復康巴士預算確實有壓力，但市府會盡全力維持該項服務。