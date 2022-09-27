據美國之音報導，美國國務院美東時間周一(9月26日)表示，根據華盛頓的「一個中國」政策，美國在台灣主權問題上不持立場。儘管華盛頓尚未同意就台灣主權問題採取任何立場，但國務院26日的聲明是罕見的公開評論。

美國國務院發表這一評論前幾天，國務卿布林肯(Antony Blinken)在紐約於聯合國大會間隙會晤了中國國務委員兼外交部長王毅。布林肯告訴王毅，華盛頓的「一個中國」政策沒有改變。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)在周一的簡報會上被問及，在華盛頓的「一個中國」政策下，台灣是否是中國的一部分。他說：「我們不對主權採取立場，但自1979年以來一直作為我們應對台灣問題的關鍵政策如今仍然有效。」

普萊斯說：「我們希望看到的是維持現狀，因為自從1979年以來40多年的現狀，是台灣海峽和平與穩定的基礎。我們希望看到這種情況繼續下去。不幸的是，我不相信中華人民共和國也是這樣想，它在台灣海峽的行動和演習中已變得更加具有脅迫性和恐嚇性。」

報導稱，中華人民共和國聲稱對台灣擁有主權。美國「認識到」(acknowledge)但並不「支持」(endorse)這個立場。幾十年來，美國一直明確表示，1979年與中華人民共和國建立外交關係的決定是基於對《台灣關係法》規定的「台灣的未來將以和平方式決定」的期望。

與此同時，美國也不支持台灣獨立。美國高級官員曾表示，華盛頓的「一個中國」政策與北京的「一個中國」原則「不同」。美國表示將繼續致力於在《台灣關係法》、《三個聯合公報》和「六項保證」的指導下，堅持長期以來得到兩黨支持的「一個中國」政策。中國官員拒絕認同《台灣關係法》，稱美國的這項規定是國內法，與台灣關係的法律「非法、無效」，不能凌駕於聯合國2758號決議。