俄羅斯宣布部分動員，導致數千俄羅斯人逃出國。

俄羅斯總統普丁的部分動員令引發俄羅斯民眾出逃、抗議，還有人跑到入伍辦公室對指揮官開槍，被徵召的男性甚至包括老人、沒有軍事經驗的人，與官方當初說的不同，對此，克里姆林宮昨（26）日坦承過程中有「錯誤」，目前正在改正情況。

英國廣播公司（BBC）報導，普丁上周宣布部分動員，隨後俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）宣布，將在接下來幾個月內陸續徵召30萬有軍事經驗及特殊技能的預備役人員前往烏克蘭作戰，蕭依古稱30萬人僅佔俄羅斯2500萬預備役中的1%。

俄羅斯動員引發逃難潮，23日與蒙古國的邊界出現長串車陣。（圖／美聯社、馬薩爾科技）

動員令僅指出，徵召僅適用特定年齡，並且會有殘疾限制，不過沒有說明更多細節，一般認為年紀介於18至60歲的男子將會被徵召，在部分情況下，年紀更長的男性也有可能被動員。

動員令讓許多俄羅斯評論員質疑是否真的會有對象限制，質疑沒有排除學生及義務役士兵，普丁24日才又發布命令，明確說明學生會被延後動員。

不過至今仍持續傳出學生、沒有軍事經驗的人、長者、甚至是殘疾人士被迫入伍的情形，對此克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨日在記者會上坦承，動員的過程中有發生錯誤。

他說，「確實有發生違反動員令的情形，所有錯誤都會被修正」，「州長們正積極改正情形。」

針對動員令頒布後、大批民眾經陸路逃到鄰國的狀況，培斯科夫昨日表示，目前沒有注意到要關閉邊界或實施戒嚴的任何決定。先前有媒體報導，俄羅斯可能關閉邊境，防止民眾逃出國。

俄羅斯動員引發年輕男性經由陸路前往鄰國喬治亞。（圖／美聯社）

自動員令頒布以來，許多俄羅斯年輕男性試圖離開，衛星畫面顯示，俄羅斯與南方鄰國喬治亞的邊境出現長串車陣。全國各地也出現抗議人潮，多間入伍辦公室遭到縱火，還有男子衝到辦公室把指揮官轟成重傷。