台中市政府26日發生員工墜樓事件，引發各界對自殺的關切，民進黨市議員邱素貞質詢指出，從2019年到2021年，3年時間內，台中市自殺死亡人數達到1300人，平均每年就有433人自己結束生命，她呼籲市府應落實相關防治措施，在憾事尚未發生前拉他們一把。

市長盧秀燕表示，對於市府員工墜樓的情況，她內心相當難過，市府完成掌握與了解情況，也立即責成該單位協助處理後續事宜。

邱素貞表示，根據衛生福利部心理健康司全國自殺死亡資料統計，六都近3年自殺死亡人數，其中最多的是新北市、有1856人、其次為高雄市有1449人，台中市為1300人、居第3；台中市素有「宜居城市」美譽，卻每天都有市民選擇自我終結生命，真是一大諷刺。

邱素貞呼籲市府應成立「心理健康促進及自殺防治委員會」，在憾事發生前達到防治的效果，或可減少此類事件發生。

盧秀燕也呼籲民眾要珍惜生命，人生沒有過不去的難關，她說，擔心有人覺得難關難跨過，社會必須提供協助，包括事前的心理輔導等；市府員工墜樓事件，該名員工之前曾接受輔導，很遺憾沒有成功，未來將繼續努力。

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