62歲男星何家勁當年演出《包青天》被封為最帥展昭，近年他淡出演藝圈，改當老闆經營食品工廠，生意經營有聲有色，傳聞累積了上億身家，他年過60，外型依舊帥氣，最近他自曝某天開電視突然看到當年的《包青天》重播，讓他一時感慨哭笑不得，但也隔空祝福當年的包大人金超群、公孫策范鴻軒「身體健康依舊！中氣依然十足！幸福快樂逍遙！」

《包青天》1993年在台灣首播，當年年紅遍大街小巷，共播出236集，在台灣創下超高收視率，到香港、大陸、南韓播出掀起一股「包青天熱潮」，捧紅了劇中主要演員和配角。主角金超群2017年一度傳出部長腫瘤開刀，後來他為了力挺老友開店，特別重扮包青天造勢，受訪時他透露，前一年因在台上突然發現忘光〈包青天〉歌詞，一檢查才發現是腦瘤。

何家勁發文。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

原身高約180公分的金超群，歷經一場大病後，倒縮到175公分，體重約為96.5公斤，他透露前一年和「公孫策」范鴻軒受邀去曼谷表演，登台時竟然發現忘了唱了無數次的〈包青天〉歌詞，回台灣後便立刻入院檢查，最後開腦取出約5公分的腫瘤、4公分積水，合計約9公分壓在腦上的病灶，樂觀的他也說：「今天現身是來告訴大家，我沒死！」

何家勁、范鴻軒、金超群2012年曾合體。（圖／中時資料照片）

而范鴻軒去年復出客串民視八點檔《黃金歲月》飾演「雅痞雞農」，笑說因為疫情關在家裡太久，決定出來拍戲，見戲份不多就答應幫忙，談到健康狀況，他透露一開始有白內障，兩隻眼睛陸續做了矯正，5年前脊椎長骨刺，影響雙腿，後來開刀解決骨刺問題，花了4個月復健，沒想到後來右肩膀也掛病號，幸好目前「該處理的都處理掉了」，這段期間還胖了8公斤。

何家勁、金超群、范鴻軒近年照片。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博；中時資料照片；民視提供）

至於何家勁2013年演出電視劇《新燕子李三》後，就淡出娛樂圈改從商，粗估至少有上億身家，過去他和高金素梅戀情談得轟轟烈烈，還傳聞兩人分手後仍有「60歲之約」，但高金素梅表示是玩笑話不可信，何家勁近日則疑似默認有了家室，他曬出和小女孩戲水照片，有人問：「誰家小美女啊？」，何家勁僅回一個開心拍手的符號，更有人問：「何！為什麼還不成家！」沒想到他本人親回：「女兒都比你大了」，疑似默認當爸生女。