退役NBA名將歐登（Lamar Odom）先前被傳言與跨性別模特兒阿萊西斯（Daniielle Alexis）交往，他們6月在洛杉磯的黑人娛樂電視大獎（BET Awards）典禮上認識，當時就在阿萊西斯要求下合影，並互相留電話。不過歐登本周告訴美媒TMZ，他從來就沒和阿萊西斯交往，而且從7月她離開洛杉磯之後沒再聯絡。

兩人被謠傳交往是因為阿萊西斯在IG貼出合照，寫道：「這是我認識最美麗的人之一（愛心）。」「我們總是祝福大家（愛心），歐登今晨也向大家說聲嗨。」歐登最近搬回洛杉磯，兩人一起吃過中飯，歐登目前是單身，多種跡象看似雙方在交往，其實他們的關係只是一般朋友。

TMZ報導是阿萊西斯主動去結識歐登，他們互相認識友好，但是僅此而已。同時強調歐登對跨性別者並無意見，也不介意阿萊西斯是個跨性別者，他只是單純對阿萊西斯不來電。

歐登前妻是科勒卡戴珊（Khloe Kardashian），那段婚姻將他折騰得很慘，也讓他比明星球員更有名。2015年歐登在妓院嗑藥過量差點送命，從昏迷中甦醒之後一度失去記憶，甚至無法行走和說話，成為google熱搜榜第一名人。逐漸康復後歐登坦承迷失了自我，並發誓永不再沾毒。2019年歐登傳出訂婚消息，但隔年又解除婚約回復單身。

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