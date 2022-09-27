資深媒體人周玉蔻日前爆料台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，當年和其發生晶華緋聞案的女主角是前中華民國小姐冠軍張淑娟，震撼外界，張淑娟不甘無端遭毀名譽昨赴台地檢署按鈴提告，周玉蔻則態度大轉彎，衝到現場在媒體前九十度鞠躬道歉，但律師直言，為時已晚。

周玉蔻爆料後，張淑娟發聲明駁斥，昨天（26日）更前往台北地檢署控告周玉蔻，委屈痛哭表示她不認識周玉蔻，也沒有跟蔣孝嚴滾床，明明周是當時採訪的記者，怎麼可以睜眼說瞎話，一直用媒體的力量霸凌她？霸凌一個沒有麥克風的人，她要告到底。

原本說「歡迎來告」的周玉蔻昨突態度大轉變，現身北檢門口鞠躬道歉，還一度追著張淑娟跑想當面致歉，但張不接受，根據《聯合報》報導，律師鄭伊鈞指若周玉蔻有誠意，早就應該在臉書上道歉，卻跑到北檢門口跟國民黨台北市議員王鴻薇吵架、嗆聲，模糊焦點。

鄭伊鈞表示，張淑娟告周玉蔻妨礙名譽，從檢察官偵辦的角度看，周有沒有道歉不是重點，而是釐清爆料內容的真偽，且須涉及公共利益，假如周玉蔻明知晶華緋聞案女主角不是張淑娟還要爆料，就可能構成妨礙名譽。

根據《ETtoday新聞雲》報導，律師何皓元也指出，鞠躬道歉是犯罪後的態度，頂多能獲得緩起訴，或是被起訴後，法官從輕量刑、給予緩刑的依據。