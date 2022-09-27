全球大幅升息將導致經濟陷入衰退的擔憂揮之不去，周一歐洲股市跌多漲少。以梅洛尼（Georgia Meloni）為首的右翼聯盟以壓倒性優勢贏得全國大選，大勢已定後，義大利股市表現相對亮眼。

周一泛歐STOXX 600指數小跌0.42%，收在388.75點，接近2020年12月創下的低點。由於數據顯示歐洲經濟活動低迷不振，以及全球數家央行大幅收緊貨幣政策，加深經濟將陷入衰退的擔憂，引發上周歐股大跌。

銀行、醫療保健與部分防禦型股票跌幅領先。

本月以來，STOXX 600指數已經下跌6.4%，料將連續第二個月收黑。俄烏戰爭導致天然氣輸送受阻，使歐洲苦於能源成本和生活成本飆升，再加上激進的央行舉措，都給歐洲股市帶來壓力。

在英國新政府上周五發布的大規模減稅與舉債計畫導致英鎊兌美元跌至歷史新低後，交易員開始押注英國可能即將調升利率以支撐英鎊。

周一英鎊於亞洲交易時段一度貶至1.035美元，創下歷史新低，在隔夜市場跌4%，報1.0382美元。

TS Lombard策略部門主管Andrea Cicione表示，這基本上是對宏觀風險的重新定價，英國成為投資人對市場風險升高重新定價的主要催化劑，而現在市場正押注英鎊將進一步大貶，英鎊將試圖找到底部。我認為未來幾天我們將看到更多波動，市場將考驗各國央行及政府執行政策的決心。

主要市場方面，德國DAX指數收跌0.46%，延續上周的跌勢，此前數據顯示該歐洲最大經濟體9月商業信心下跌的幅度超乎預期。

英國富時100指數微升0.03%，但英國中型股指數下挫1.4%，並跌至近兩年低點。

法國CAC 40指數收跌0.24%。

由金融股領軍，義大利富時MIB指數上漲0.67%。梅洛尼領軍的中右翼聯盟在國會兩院贏得明顯的多數席次，可能給義大利重拾穩定政局的難得機會。

評級機構DBRS表示，新組成的右翼政府不會大幅改變義大利的經濟基本面。

在焦點股方面，瑞士供暖、空調解決方案製造商Belimo Holding大漲8.5%，德國銀行Berenberg上修該公司股票評級，稱市場並未完全反映該公司的成長潛力。