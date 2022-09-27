美股四大指數昨夜續跌，標普500指數創下2022年收盤新低、道指打入熊市，亞股今早續跟跌。惟台股在國安基金護持下，早盤由三大期指聯袂開高打頭陣，隨後大盤也在護國神山台積電(2330)牽手貨櫃三雄逆勢走高領軍下，指數開高34點、快攻13800關，惟中小型股續疲，櫃買指數高檔僅守約5分鐘即遭空頭擊破，大盤也在漲多股賣壓續湧下翻黑。

分析師指出，台股今日開高後，金融指數不給力，靠台積電和長榮撐盤，多空拔河指數漲幅越縮越小，看看中場之後，盤勢是否有可能出現反彈的機會。

盤面上，台積電開高守在平盤上方；面板雙虎將減資，明天為最後交易日，今日群創(3481)漲3%、彩晶(6166)漲幅2%、友達(2409)僅勉強維持平盤上方；矽晶圓市況有降溫的疑慮，中美晶(5483)、合晶(6182)、環球晶(6488)全面翻黑；解封利多出盡，航空雙雄全面壓低整理；投信買超個股胡連(6279)、緯穎(6669)、華新(1605)等全面彈升，漲幅1~2.8%不等。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，由於市場瀰漫悲觀情緒，今天台股未能守住前波低點，目前市場持續消化聯準會強勢升息以及科技業庫存調整、產能利用率下降、價格下調等狀況，導致市場對於經濟衰退的擔憂攀升，加上國際原物料價格下跌，從消費信心下滑可預期今年第四季將呈現旺季不旺；不過，只要國際市場未有黑天鵝事件，預料11、12月台股將開始逐步反應明年產業與景氣，屆時反彈行情可期。

柯鴻旼分析，眼見美股持續破底，台股短線難以扭轉偏弱氛圍，雖然有國安基金護盤，然而美國緊縮力道強勁，新台幣仍具貶值壓力，進一步壓抑外資及股市表現，美股弱勢的情況下，台股能否快速重回萬四大關，後續須視美元指數、指標股晶圓龍頭大廠股價表現及台股量能，將成為未來走勢多空指標。