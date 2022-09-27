南韓知名女星IU（李知恩）近日工作行程滿檔，18日剛結束個人演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》便立即飛往義大利米蘭，為代言的品牌Gucci站台，並參加2023春夏大秀，活動結束後IU也不忘與工作人員一同前往附近旅遊。只是近日她在米蘭街頭時，除了不斷被粉絲認出要求簽名、合影之外，還意外巧遇自己的「理想男神」劉亞仁，立即上全與對方打招呼，兩人可愛的互動也全被拍了下來。

近日IU前往義大利米蘭參加一年一度的時裝大秀，但沒想到走在米蘭街頭竟巧遇自己曾心儀已久的男星劉亞仁，令IU藏不住激動的情緒。而在網路上流傳的照片中，只見當時的IU穿著灰色帽T與綠色夾克，打扮相當輕鬆；劉亞仁則是一身黑色勁裝，兩人擦身而過後立即認出對方並回頭，開心的伸出手互相打招呼，之後還近距離的寒暄幾句才離開，這過程也被路過的網友拍了下來並公開在網路上，立即引起熱烈討論，紛紛留言「這兩人的互動好有愛」、「可愛的互動」、「在異地相遇應該更開心」、「看到他們相遇的人也太幸運了」。

事實上，IU曾在節目上大方表示，自己因看了電視劇《成均館緋聞》後就「迷上了劉亞仁」，還將對方設為自己的理想型引發熱議；劉亞仁後來在節目上也大方稱讚「IU很可愛很漂亮，是男人的話都會喜歡她」，但得知對方理想型換了其他人後，劉亞仁還開玩笑的表示「好難過」，如今兩人都因代言人身分在米蘭巧遇，也令外界期待兩人接下來的互動。