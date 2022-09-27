為降低西方制裁帶來的限制與影響，俄羅斯國家杜馬（議會下院）金融委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）當地時間26日表示，俄國預計明年初推出數位盧布，並計畫用該貨幣與中國相互結算。該議員稱，若其他國家開始使用數位盧布，將可有效結束美國金融霸權。

路透報導，俄羅斯過去幾年一直在開發數位貨幣，以實現金融系統的現代化，加快支付速度，並抵禦比特幣等加密貨幣影響力的威脅。在俄羅斯因入侵烏克蘭而受到制裁，導致俄羅斯無法進入多數全球金融市場基礎設施時，俄羅斯央行已與銀行測試數位盧布。

路透引述《俄羅斯議會報》報導，阿克薩科夫在受訪時說，俄羅斯正在尋找進行交易的替代手段，「因為西方國家正對我們實施制裁，數位金融資產丶數位盧布和加密貨幣的話題在社會上越演越烈，這也為銀行轉帳，包括國際結算帶來問題」。

阿克薩科夫表示，貨幣數位化是關鍵，因為資金流動可以繞過不友好國家控制的系統。多年來，俄羅斯央行和政府在加密貨幣監管問題上爭論不休。他希望今年能推出相關立法。

阿克薩科夫補充說，數位盧布的下一步將是推出與中國的相互結算，而中國已經開始測試數位人民幣，「如果我們推出數位盧布，那麼其他國家將開始積極使用它，而這將有效終結美國對全球金融體系的控制」。

報導指出，隨著西方國家開始回避俄羅斯，與北京的合作對莫斯科來說變得越來越重要。兩國已經增加相互之間的貿易，俄羅斯公司開始以人民幣發行債務。

一些央行專家還表示，新技術意味著各國將能夠更直接相互交易，減少對西方主導支付管道的依賴，如國際資金清算系統（SWIFT）。由於西方制裁，許多俄羅斯銀行已經失去了進入該系統的機會。