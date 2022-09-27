行政院長蘇貞昌今（27日）上午到立法院進行施政報告並備詢，蘇貞昌細數政績，他表示，政府持續透過加薪、減稅、增福利，努力將經濟成長的果實與全民共享，連續第7年調漲基本工資、第6年調漲基本生活費；此外，科技就是國力，將科技部改制為「國家科學及技術委員會」，全力開創國家科技新布局。

蘇貞昌表示，政府持續透過加薪、減稅、增福利，努力將經濟成長的果實與全民共享。今年基本工資調幅15年來最高，9月8月也剛核定明年基本工資調高至2萬 6400元、時薪调高至176元，約有230多萬勞工受惠，比起2016年，基本工資月薪總調幅已近32％、時薪總調幅更近4％。

此外，今年度每人基本生活費，預計提高為19萬6000元，也約有230萬戶受惠，明年5月报稅時可適用。這是蔡總統上任以來，連續第7年調漲基本工資、第6年調漲基本生活費。

蘇貞昌表示，為降低國內通膨壓力及穩定物價，政府自去年12月起至今，已實施4波減徵關鍵原物料稅負措施，包含免徵進口黃豆、小麥、玉米的營業稅，減免小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉税，以及調降汽柴油及水泥的貨物稅，相當於已補貼原物料產業約280多億元。

他也提及，政府掌握全球供應鏈重組契機，讓經貿大步向前邁進，也策略性導引外商來台與國內業者共同投入前瞻技術領域，目前已約有30家國際大廠來台設置研發中心，且愈來愈多往南部發展，總投資金額約600億元。其中Gogle的資料中心規模為亞洲最大、微軟（Microsoft）的AI研發中心是亞洲第1座、美光（Micron）的高階記憶體研發中心則是研發全球最領先的製程、車用半導體大廠恩智浦（NXP）也來台設立全球車用新產品測試研發中心。

蘇貞昌表示，隨著愈來愈多國外最頂尖技術的研發中心來到台灣，不只為不同地區創造更多高品質的就業機會，也提高台灣產業鏈的自主性與韌性，同時將形成台灣最好的「矽盾」增進國家安全。

「科技就是國力！」蘇貞昌表示，面對數位化與國家安全韌性需求，政府推動組織改造，將科技部改制為「國家科學及技術委員會」，今年7月27日已上路運作，新的國科會將統合跨部會、跨領域，規劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區，落實科研創新創業，全力開創國家科技新布局。

另外，新設的「數位發展部」，也在上個月27日正式掛牌，數位部整合電信、資訊、資安、網路與傳播五大領域，未來將積極建構全民數位韌性、確保國家資通安全、推動產業數位轉型，落實「數位國家、智慧島嶼」願景。