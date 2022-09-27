據中國國家統計局網站消息，國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀工業企業利潤數據，1—8月份大陸工業企業利潤變化情況呈現以下主要特點：

一是工業企業營收保持增長，利潤結構有所改善。1—8月份，大陸全國規模以上工業企業營業收入同比增長8.4％，延續較快增長態勢；企業利潤同比下降2.1％。隨著部分大宗商品價格漲幅回落，工業企業利潤上下游結構明顯改善，裝備製造業利潤降幅連續4個月收窄，電力行業利潤持續回升。從8月份看，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增，佔比超六成，其中多數為中下游行業。

二是裝備製造業利潤降幅明顯收窄，利潤佔比提高。隨著產業鏈供應鏈進一步暢通，裝備製造業利潤增長明顯恢復。1—8月份，裝備製造業利潤同比下降2.0％，降幅較1—7月份收窄3.7個百分點，利潤佔規模以上工業的比重較年初提高約5.0個百分點。從8月份看，受支持汽車消費政策等因素推動，汽車製造業產銷進一步加快，利潤同比增長1.02倍，為一年來最高增速；在鋰離子電池、太陽能設備、空調製造等行業帶動下，電氣機械行業利潤增長36.7％，增速較上月加快11.1個百分點；電子、儀器儀表行業利潤分別增長22.9％、21.3％，增速均由負轉正。

三是電力行業利潤改善明顯。工業生產持續恢復疊加高溫天氣影響導致用電需求旺盛，發電量增速逐月加快並升至近年高位，帶動電力行業利潤快速恢復。1—8月份電力行業利潤同比下降2.0％，降幅較1—7月份收窄10.0個百分點。8月份電力行業利潤同比增長1.58倍，增速較上月加快111.8個百分點。

四是消費品製造業盈利狀況有所好轉。隨著促消費政策效應不斷釋放，市場需求有所回升，多數消費品行業利潤改善。8月份，消費品製造業利潤同比降幅較上月明顯收窄，盈利狀況有所好轉。在13個消費品製造行業中，有8個行業利潤較上月改善，4個行業利潤實現兩位數增長。其中，酒飲料茶、文教工美行業利潤分別增長59.8％、29.1％，增速均較上月明顯加快；煙草、食品製造行業利潤分別增長33.8％、19.0％，均保持較快增長。

五是外資企業月度利潤由降轉增，小微企業利潤降幅收窄。8月份，在規模以上工業企業中，外商及港澳台商投資企業營收增長加快，利潤由上月同比下降轉為增長6.0％；小微企業利潤同比下降4.1％，降幅較上月有所收窄，利潤恢復程度好於全部工業。

總體看，工業企業效益呈現恢復態勢，當月利潤降幅較上月收窄，行業結構有所改善，中下游行業利潤繼續恢復。但也要看到，工業企業利潤仍在下降，企業生產經營成本仍然較高，加之外部環境不穩定不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。下階段，要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加力推進穩經濟一攬子政策和接續政策效能釋放，著力擴大有效需求，加大助企紓困力度，推動工業經濟持續穩定恢復。