教育局盤點各路口事故案件量與相關需求，評估尚需警察單位協助者，依路口危險程度作人力安排，重要路口優先以警力固定支援。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

為守護學生上下學交通安全，高雄市教育局研議完善導護人力配置，請警察局協助培訓具備義交知能種子志工人員，預計10月底前完成第一批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位，協助學校強化上放學安全維護工作。

為強化校園師生上放學之安全，高市府從2021年底開始，全面盤點各級學校校園周邊交通環境改善需求，彙整學校提出的需求後，由教育局會同交通局陸續完成各路口會勘評估，先針對交通設施設置予以改善，給予學校實質協助。

接著，教育局盤點各路口事故案件量與相關需求，評估尚需警察單位協助者，依路口危險程度作人力安排，重要路口優先以警力固定支援協處，次要路口由警方增設巡邏箱加強巡簽、提高見警率，一般路口由學校持續招募家長、社區志工擔任導護之方式為主。

教育局另與警察局密切配合執行「護童專案」，針對國小周邊實施巡邏守望，適時提供協助以防止意外發生，同時保持與轄區內學校師長、導護人員密切聯繫，確保學童出入校園之安全。

為了擴增導護人力，教育局培訓種子交通服務隊人員，提供旗、帽等勤務時所需設備，已請警察局協助培訓具備義交知能的種子人員，預計10月底前完成第一批種子人員培訓，提升導護志工專業職能與角色定位，協助學校強化上放學安全維護工作，同時也鼓勵市民踴躍加入學校交通服務隊的行列，共同守護學子通學安全。