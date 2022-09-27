淨零排碳成為全球化運動，歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）將在明年上路，2026年開始徵收碳關稅。面對歐美各國對碳權的重視，台灣《氣候變遷因應法》也已進入立法院審議，最快明年起徵收碳費。

我國能源政策目標於2025年再生能源裝置容量將達到27GW，再生能源發電佔比則需達到20%。除此之外，為因應大量再生能源併入電網後易造成電網不穩定，政府也積極規劃增設儲能設備以協助維持電網穩定。

在綠能需求如此殷切的環境下，國內企業紛紛開拓綠電商機，中租控股(5871)可說是最積極的。中租除了擁有全台最多的太陽能電廠，也積極投入儲能系統，子公司旭利能源股份有限公司，委託進金生能源服務股份有限公司（進能服6692），於台南市官田工業區建置第一座裝置容量為2MW 的AFC智慧儲能系統，依案場需求此案採用台達電子(Delta Electronics 2308)儲能系統設備，且已於七月初提前通過台電能力測試、七月中正式併聯運轉。

此系統也是中租第一座正式上線的AFC智慧儲能系統，有助於提升台電電網可靠度，維持電網穩定。如遭遇瞬間用電負荷急速變動，或是供電端如太陽光電、風電或傳統機組，供電突增或突減等各種情況時，AFC便依情況即時升降載，維持系統頻率穩定，避免因系統失衡導致停電。

進能服不僅為太陽能工程統包商，更攜手投資商及儲能設備商，整合儲能系統供應鏈，包含自前端的設計開發、建置工程至後續的維運及代操服務，為客戶提供一站式全方案服務。

進能服表示，台南官田案場2MW上線後，規劃中的南投及彰化案場亦預計於2023年投入台電電力交易平台的調頻輔助服務市場，透過AFC服務協助穩定台電電網。