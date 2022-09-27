你會相信貝弗利、韋斯布魯克這對多年宿敵，會因一張門票破冰的這種理由嗎？27日在湖人新球季媒體日，貝弗利表示自己跟韋斯布魯克已經冰釋前嫌，甚至現在韋少是他在湖人最好朋友，「幾年前韋斯布魯克效力火箭期間，送給我妹觀賽門票，讓她可以親眼目睹我們兩人對決。」

自從貝弗利從灰狼交易到湖人之後，他跟韋斯布魯克經常在早上7點一起去訓練與重訓，甚至貝弗利自爆，「我們一起去划船了，那裡有大約200根蠟燭與米其林星級廚師，我們一起坐船的原因，就是為了消除兩人可能有過的所有矛盾。」

只是好不容易「號稱」修復自己跟韋斯布魯克之間關係，貝弗利最近反而把矛頭對準詹姆斯與安東尼戴維斯，因為他先前被問到跟這兩大球星同隊打球感受，他竟回答，「應該是他們兩個跟我一起打球才對，我上季闖進季後賽，他們沒有，這就是差別。」

甚至在今天媒體日上，貝弗利被問到自己最喜歡詹姆斯的時刻，他的回答竟然是自己曾賞了詹皇火鍋，當詹皇聽到貝弗利這種回應，詹皇半開玩笑表示，「他是不是有毛病，我要生氣了，他真的有麻煩了。」只能說貝弗利果然是「瘋狗貝」，希望到最後不會咬傷他自己。