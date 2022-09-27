恩智浦半導體(NXP)宣布，推出功率更高的全新BTS7202射頻前端接收模組(Front End Module；FEM)和BTS6403/6305預驅動放大器，用於支援每個通道功率高達20W的5G大規模多輸入多輸出(Massive MIMO)基站建設。這些裝置採用恩智浦的矽鍺(SiGe)製程開發和實作，以適度的電流消耗來運作，以降低行動網路業者(MNO)營運成本。另外，全新裝置提供更好的線性度(linearity)和更低的雜訊係數，幫助提升5G訊號品質。

隨著全球5G網路持續增加，越來越多的行動網路業者在人口密度較低的城市區域與郊區採用32T32R解決方案，以提升大規模MIMO基站的訊號覆蓋範圍。然而，採用32T32R解決方案需要使用更高功率的射頻裝置，進而提升每個通道的功率等級(power level)，以確保5G訊號覆蓋所需的總功率。

恩智浦半導體副總裁暨無線電功率事業部智慧天線解決方案總經理Doeco Terpstra表示，隨著5G網路逐漸密集，更高功率的解決方案對於確保網路和訊號品質保持一致至關重要。我們的客戶認知到，更高功率的解決方案不僅能夠滿足網路業者32天線陣的功率需求，同時不影響網路品質。

全新BTS7202射頻前端接收模組(RX FEM)和BTS6403/6305預驅動放大器為5G基站提供便捷、廣泛的解決方案，完善了恩智浦針對32T32R無線電的功率放大器解決方案。BTS7202射頻前端接收模組整合了能夠承受高達20W傳輸鏈路功率洩漏的射頻開關，可降低系統複雜性。BTS6305預驅動放大器亦整合了平衡-不平衡轉換器(balun)，可降低設計成本。