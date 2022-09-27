中山附醫顧問陳志毅指出，菸品毒害會讓肺葉血管碳沈積呈現黑色。（馮惠宜攝）

中山附醫顧問陳志毅指出，一名68歲男性，有32年菸齡且每天一包菸，經公費肺部低劑量電腦斷層檢查篩檢，發現單側肺葉有一約2X3公分的惡性腫瘤。（馮惠宜攝）

孝孫用 iPhone誘52年菸齡嬤戒菸 提早發現肺癌

一名72歲阿嬤因長年咳嗽，有52年齡菸齡，孝順的孫女為鼓勵她戒菸，允諾以 iPhone14做獎勵，並帶她到醫院戒菸門診接受治療，在戒菸成功後剛好國健署推出公費肺部低劑量電腦斷層檢查，經安排檢查發現阿嬤早期肺癌，孝孫的支持讓阿嬤不但戒菸還幸運早期發現腫瘤，已安排要接受手術治療。

中山醫學大學附設醫院家醫部主任顏啟華指出，根據統計，有菸癮者要透過個人意志力戒菸成功率不到5％，而透過門診戒菸治療成功率可以提升到40％到50％；透過藥物以及個管師督促，能有效協助菸癮者戒菸，而家人的支持也很重要；像這名阿嬤菸齡長達52年，孫女不但陪伴她到門診戒菸，還不惜以最新款智慧型手機當戒菸成功的獎勵。

胸腔外科權威、中山附醫顧問陳志毅指出，國健署自7月1日推出公費肺部低劑量電腦斷層檢查篩檢，讓菸齡超過30年以上或有肺癌家族史的符合年齡民眾可免費接受肺部低劑量電腦斷層檢查，7月迄今已有18位符合公費資格的吸菸者在該院接受篩檢，其中7位篩檢出肺癌並接受門診戒菸治療，在短短二個月左右時間的完全戒除菸癮。

陳志毅也分享，其中一位68歲男性，有32年菸齡且每天一包菸，經公費肺部低劑量電腦斷層檢查篩檢，發現早期肺癌，已順利接受手術。陳志毅說，菸品毒害會讓肺葉血管碳沈積呈現黑色，對於吸菸患肺癌的患者，他會鼓勵患者拍下自己組織標本，除警惕自己戒菸，也拿出來鼓勵身邊的吸菸者早點戒菸。