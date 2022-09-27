主播劉宜函結婚後，和老公潘先生育有1個寶貝女兒，日前一家人去宜蘭散心，竟在櫃檯和飯店員工爆發衝突，男方氣得撰寫google評論，並在臉書社團爆料，直言飯店員工禮節不周、集體抽菸、餐點難吃等等。飯店對此也PO文反擊，控訴潘先生摔物舉動。

潘先生26日在臉書社團爆料，日前去宜蘭「XX國際觀光飯店」入住時，遭受飯店守門員吼叫對待，身為親子旅店還有大批員工在公開場喝抽菸，形象有損其重視的「親子旅店」之名。豈料，潘先生之後又在社團中更新貼文，文中指出他因為此事收到律師函警告，氣炸表示「各位來消費的朋友千萬不要把缺點寫出來，第一次知道把看到的事實寫出來也會收律師信喔，看來律師事務所賺翻了」。

潘先生怒PO出對飯店的控訴。（圖／翻攝自臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」）

對此，飯店稍早也在社團做出回應，表示「我們珍視每一位貴賓的寶貴意見並將之視為飯店優化進步的動力。」並說明潘先生提及的內容中抽菸的是其他團體客人，並非飯店同仁，而吼叫一事為潘先生未配合檢測體溫即駛入地下停車場，故警衛對他呼叫，無失禮的情事發生。此外，還釋出潘先生在櫃檯怒摔壓克力牌的監視器畫面，要求他賠償，並向櫃檯人員道歉。

飯店釋出監視器畫面反控潘先生摔東西。（圖／翻攝自臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」）

而稍早，劉宜函在FB針對丈夫砸櫃台一事作出說明，對於老公在飯店櫃臺吼叫及摔壞壓克力板等情緒未能控而道歉，對此老公也深感抱歉，但她表示事出有因：「先生行車中無端遭員工吼叫而深感受辱，因此到櫃臺反應理論，事件當下我們已向櫃檯人員道歉」且認為「對於飯店方準備提告和賠償壓克力板的部分，她們都可以接受也認為本該負責」，另表達立場說：「但對飯店方律師函或對外言論中有不實的部分，我們亦不能全數概括接受。」