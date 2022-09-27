移民署與大陸簽訂「金門協議」遣返大陸人民與收容制度出現大漏洞，造成基層困擾不已。移民署宜蘭收容所遭爆料，有8名大陸收容人士，去年底收容期間不但住在宜蘭專勤隊備勤室，造成專勤勤隊員被迫多人擠一間房，而且還給予特殊待遇，由專勤隊官員帶著這8名收容人外出購物或釣魚娛樂，擔心他們落跑，疑似受到特權待遇，造成移民官員反成私人保母的怪象。

據了解，去年3月14日，8名大陸人士租用大陸籍閩連漁運XX號船舶及無船名小快艇，進入到台灣地區限制海域，與台籍林姓男子駕駛的貨船併靠接駁貨物，全案經海巡署人員查獲，事後被判刑後等待對岸依「金門協議」進行遣返作業。

但11月下旬，移民署北區事務大隊竟要求宜蘭專勤隊清除部分備勤室，讓這8位收容人入住，更誇張的是，8人平時被管制關在房內，外頭有人看管；但專勤隊長官卻偶爾會開公務車載8人外出購買民生用品及釣魚、逛夜市，還有隊員陪同，不但不像收容，反而如來訪官員備受禮遇，類似的狀況今年也有發生。

由於收容人入住專勤隊員宿舍，還必須有人當保母看管並帶出去娛樂，引起基層隊員極大反彈，而移民署這項令人摸不著頭緒的作法，在外界引起極大爭議。

根據了解，這種亂象不只發生在宜蘭，各地專勤隊及收容中心都會發生這種怪象。因為根據規定及大法官釋憲，移民署對大陸人士居留期限僅有150天，但如今兩岸金雖有「金門協議」進行遣返，但因兩岸關係緊張，因此並未如此暢通，只要大陸不來接人，這些收容大陸人民就無法回台。

因此不少各地收容所大陸收容人，就因此超過150天期限，移民署依法必須要釋放，若再進行拘留即是違法。但這些大陸人士在台無親無故，若釋放出去將流離失所，甚至成為治安隱憂，萬一失聯又是一大麻煩，因此各地專勤隊只好想破頭尋找解方。

目前各專勤隊都採用所謂的「收替方式」，由專勤隊或大隊，外出尋求民間慈善團體、宮廟等當成臨時收容處所，當這些大陸收容人超過收留期限未獲遣返，必須釋放時，讓他們有個容身之處，同時也等於看管照護。

但是沒有外部資源的單位，就只能採用宜蘭專勤隊的方式，壓縮自己的辦公資源，讓這些「自由身」大陸人士住在裡面，形同軟禁式的看管，以防止脫逃或是失聯。

惟這種方式遊走在法律邊緣，讓基層隊員不知所措，動輒可能違法，讓自己丟了鐵飯碗甚至吃上瀆職官司，但卻又不得不做，移民署似乎對此一收容模式進行詳加檢討，以免落人口實。