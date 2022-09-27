英國現正處於經濟動蕩之中，但這並沒有阻止英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）強調新政府承諾到2030年大幅增加軍費開支，預計將為今年預算的2倍左右，而英國包含皇家智庫在內，都認為頗有難度。

據《防衛新聞》（DefenseNews）27日報導，自新任英國首相特拉斯（Liz Truss）領導的保守黨政府本月初上任以來，華勒斯在首次接受採訪時表示，國防開支將大幅成長，採逐年增加，預計到2030年達到1000億英鎊（近3.4兆新台幣），相比現在的480億英鎊（近1.64兆新台幣）翻了超過一倍。

採訪引發了一些分析人士的疑問，他們懷疑到底能否負擔得起，並對英國將如何在這麼短的時間內消化這麼大規模的預算增長，抱持懷疑態度。

This is the value of the British Pound to USD.



It’s now called soccer. pic.twitter.com/1aBRIAznz8 — Mexican Rug Dealer (@DealinRugs) September 27, 2022

華勒斯於26日向英國《每日電訊報》Daily Telegraph），特拉斯一直堅持將國防作為優先事項，承諾到2026年將支出增加到2.5%（佔比GDP），到 2030 年增加到 3%”，國防大臣華勒斯是特拉斯政府成立時，少數繼續留任的高級部長之一，他拒絕透露何時、何地以及如何使用這些預算的任何細節。

從他的說法來看，預算潛在受益者可能為重型火砲、取消英國陸軍的削減計劃、增加在情報偵蒐、目標獲取和偵察 (ISTAR) 能力的投資都被提及為潛在的受益者。

「我們很有可能會擴展軍隊，但它可能不會出現在「鍵盤將軍們」（Armchair Generals）希望期望你去的地方，因為我們真正迫切需要的是，例如，投資於我們的情報偵蒐和偵察能力，」這很大程度上取決於從烏俄戰爭中吸取的教訓。

在英國首相上週前往紐約參加聯合國大會期間，特拉斯證實，由於這次衝突，英國正在對2021年發布的綜合國防和安全審查進行新的審視。

而國防部和整個國家正在為艱難的經濟時期受困之際，國防開支大幅增加、通膨上升、英鎊兌美元大幅貶值以及高昂的燃料、能源成本，正在打擊國防部的財政狀況，隨著英鎊與美元價值越將趨近，這不僅僅是政府的問題。

Is the Pound sinking towards parity with the USD?



£ 1 = $ 1 ???



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經濟困難促使這裡的一些分析師質疑每年1000億英鎊的國防預算是否負擔得起，更不用說國防部能否消化得了如此巨大的支出增長。

倫敦皇家聯合三軍研究院（Royal United Services Institute）智庫副總裁查爾默斯（Malcolm Chalmers）則歸納出了如此巨大的預算增長跟花費所需的努力規模。 他在最近發表的一篇論文中寫道，與目前政府信口捻來的計劃相比，未來8年增加3%相當於增加約1570億英鎊（1680 億美元）的支出，較政府喊出1000億還要多了570億英鎊，更是來到了今年國防預算的3.27倍。

英國上議院議員暨赫爾大學（University of Hull）勞斯（Lord Norton of Louth）補充說：「我們正處於英國的「愛麗絲夢遊仙境」經濟時代，因此這些問題是否有答案可能都不重要。」

「他們正在努力解決如何在6年內有效地將國防預算支出翻倍，我認為他們不明白他們優先事項是什麼，或者他們如何程序化的去規劃這些事。」