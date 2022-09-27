台北地檢署

萬華芳明館旗下某家開發公司，今年4月遭人持衝鋒槍掃射，警方調查發現，威震集團董事長吳明達疑因千萬債務糾紛，與青山宮主委黃清源發生嫌隙，吳涉嫌以500萬代價買凶，透過司機劉偉元找來槍手張修名狙擊黃男，詎料張男把錢花光，向黃男爆料「吳叫我來殺你」，台北地檢署今依預備殺人罪起訴吳明達、劉偉元、劉志偉表兄弟與桃園正義會角頭梁建偉、槍手張修名5人，另有林姓、強姓、王姓被告3人不起訴。

警方調查，4月27日凌晨3時許，北市萬華區1家開發公司鐵門遭人狂轟7槍，事後槍手帶著槍枝到大同分局投案，警方懷疑另有隱情，後續追查幕後主使者，6月15日陸續逮捕吳明達等人。檢方訊後，諭知吳以100萬元交保，聲押劉偉元、劉志偉與梁建偉3人。

警方懷疑，吳明達與新北市李姓建商有筆千萬元債務，李男認為吳男債務未清償，透過黃清源出面處理，但雙方協商破局，吳男不滿黃男介入，疑找人槍擊李男住處恐嚇。

警方懷疑，吳明達透過司機劉偉元找人槍擊黃清源，劉偉元透過表弟劉志偉找桃園正義會角頭梁建偉，由梁建偉找到毒品人口的張男，告知槍殺黃代價是500萬，張今年2月收下100萬元前金及槍彈，其餘400萬等任務完成再支付。但因張男先把錢花光，劉志偉要張男交還100萬跟槍彈，結果張將吳教唆買凶殺人一事告知黃。

據了解，吳明達偵訊時否認涉案，強調自己這幾年都在做公益，根本不認識這些人，外傳他與建商有千萬債務，也非事實。