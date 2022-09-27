陳寶緞說這些人公然在臉書發文物化女性，以低俗不堪的言語搭唱，言論充斥性別歧視，誰無父母，誰無姐妹，面對此侮辱，凡身為女性者都應予同聲譴責。（張茂雄攝）

在台北為了張淑娟、周玉蔻事件吵的不可開交之際，澎湖縣也發生網路假帳號「性霸凌」風波，社會處長陳寶緞27日強硬的表示，針對「龍靈兒」、「程陽光」於網路發布不實訊息，一搭一唱，詆毀縣府女性員工，形成網路性霸凌及誹謗言論，本人予以嚴厲譴責。爾後，若再發布虛假不實毀謗的言語，只要影射或提到我，提一件告一件。

據了解，化名「程陽光」人士23日在臉書發文以「八大金釵」物化澎縣府女性主管，並貶抑她們的工作表現，「龍靈兒」並在「程陽光」該則貼文留言，進一步毀謗縣府所有女性同仁升遷模式，惡意扭曲事實，已嚴重涉及性別歧視。

陳寶緞說明，這些人公然在臉書發文物化女性，以低俗不堪的言語搭唱，言論充斥性別歧視，顯現對女性的歧視與侮辱，誰無父母，誰無姐妹，凡身為女性者都應予同聲譴責。

陳寶緞認為，身為推動性別平等單位主管的我，對於「龍靈兒」同時在「程陽光」該則貼文中嚴重毀謗縣府所有女性同仁升遷模式，惡意扭曲事實，不但對縣府女性同仁連同其家人造成實質傷害，更不能置之不理，應該揪出躲在假名下的身分，還所有女性一個公道。

因此陳寶緞公開聲明，將委託律師提出民、刑事訴訟，爾後若再發布以虛假不實毀謗的言語，只要影射或提到我，提一件告一件。

律師桂祥晟表示，如果警方發函臉書公司後，公司願意主動提供發文者IP，自然也就不屬於通保法規定的範疇；再者，通保法也未曾就警察機關調取「通訊使用者資料」之程序要件有明文限制，所以警察要查調臉書假帳號IP應該只是「想不想」，而不是「能不能」的問題。

桂祥晟也建議，維持選風端正公平是調查局的重要職責，建議縣府警察局可與調查局通力合作偵辦。