減碳環保意識抬頭，愈來愈多人以行動支持環保，雲朗觀光集團與台泥企業團日前線上舉辦「永續旅人大調查─帶著樹的旅行」問卷投票，針對低碳活動進行調查，經過一個月超過1,000多人投票後發現，約有4成的民眾認為入住飯店時，「自備拖鞋與牙刷，不使用一次性備品」，是最易達成的低碳付出。雲朗觀光集團在「世界旅遊日」(World Tourism Day)前公布此項調查結果，將秉持愛護地球的精神，持續朝向永續旅遊邁進。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，在重建紅葉谷綠能溫泉園區的過程中，雲朗觀光集團認識到了一句布農族諺語:「人住在土地上只是暫時借用，總有一天必須歸還，因為地必須重新清洗。」。盛治仁表示，我們不是地球的主人，只是暫時的使用者，要盡力保護環境，交給下一代。

雲朗觀光集團致力於讓入住飯店也能發揮減碳效益，減碳的具體作為能夠透過飯店的服務流程設計中重新檢視並且落實，這是我們的責任，也是必須承擔的重要義務。

「永續旅人大調查─帶著樹的旅行」的投票活動由雲朗觀光集團精選出低碳旅行10件事，民眾能身體力行輕鬆為地球盡一份低碳付出，共有逾千人響應投票，調查顯示除了獲得最高票選的「自備拖鞋與牙刷，不使用一次性備品」(40.8 %)最受民眾青睞外，第二高票選則是「旅社續住時，床單、浴巾不換洗」(11.1%)，再者是第三高票選「自備環保杯，不飲用瓶裝水」(8.1%)，而這些共通點就是，可以減少碳排量。以入住飯店時，若自備拖鞋與牙刷，可減少產生1.08公斤的碳排量，相當於一天多了40棵樹幫助吸收二氧化碳；而續住床單浴巾不換洗，亦可減少產生3.07公斤的碳排量，相當於一天多了112棵樹幫助吸收二氧化碳；自備環保杯，不喝房內瓶裝水，則可減少產生0.16公斤的碳排量，相當於一天多了6棵樹幫助吸收二氧化碳。

其餘的票選依序分別為「調高空調溫度至適宜溫度」(7.1%)、「隨手關燈」(7.0%)、「選擇當季、在地食材，適量取餐不剩食」(5.5%)、「使用大瓶裝洗髮沐浴乳，取代一次性小瓶裝」、(5.5%)、「自備環保餐具」(5.4%)、「減少看電視時間」(4.8%)、「多利用自行車或搭乘大眾交通工具」(4.7%)，透過這些小方法，每日甚至可以節省消耗99641棵樹的碳吸收量，這也相當於19.9座大安森林公園單日的碳吸收量。

雲朗觀光集團說明，目前旗下的飯店，皆已不使用一次性的備品，此外也將過去房間內的瓶裝水，改成提供玻璃水壺取代，可裝乘氣泡水讓客人享用。洗髮沐浴備品也改以使用大瓶裝。近期甫開幕的紅葉谷溫泉園區，則打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能低密度開發的觀光休閒園區，同時發展綠色能源、循環經濟，不僅運用地熱綠能發電，更採用高達70%以上的在地食材，未來將會持續推廣當地食材，減少對地球的龐大負擔。

「世界旅遊日」將至，雲朗觀光邀請民眾可以來一趟「減碳微旅行」，花蓮台泥DAKA園區至9月30日前，同步舉辦線下實體活動，盼藉由闖關遊戲讓民眾更加了解減碳小知識，現場只要帶著手機進行闖關，即享有抽獎資格！台泥聯手雲朗觀光集團力邀您把握最後的時光，一同前往園區一「碳」究竟。