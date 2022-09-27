疫情常態化，復辦尾牙春酒的公司行號增加，台北福華大飯店得商機推出『擁抱幸福年 締造新感動』尾牙春酒專案，自11月1日起至2023年3月31日開放民眾及公司行號預約，並推出優惠配套方案，「尾牙專案」中式桌宴每桌16,800元+10%起，「春酒專案」中式桌宴每桌13,800元+10%起，也可以採取輕鬆的自助百匯方式，平日每人1,350元+10%、假日則為每人1,550元+10%。中式桌菜提前預訂再享早鳥優惠，贈送台北福華餐飲抵用券，最高可拿到價值近萬元餐飲抵用券。彩虹座自助百匯另有早鳥與團體優惠，還有老顧客回娘家加碼送，凡於2017年至2022年期間至飯店辦過尾牙春酒三次以上的老客人，即贈台北福華大飯店雙人房住宿券乙張做為加碼賀禮。

台北福華座落在有台北表參道之稱的仁愛路林蔭大道，交通便捷擁有市中心地利之便，停車方便，以及能提供民眾多元中西菜系美饌，向來是知名企業尾牙、春酒的宴會的場地首選。台北福華今年延續熱銷平日限定專案，打出周一至周三午餐或晚餐餐期，中式佳餚每桌僅需13,800元+10%，每桌享瓶裝果汁及汽水暢飲三小時及紅酒一瓶，10月31日前（尾牙專案）或 1月5日前（春酒專案）付訂，再享加碼優惠每桌再贈台啤2瓶。另外，為搶攻尾牙春酒「西化」趨勢的商機，更以多元化自助百匯形式，提供企業或部門單位歡聚的另一種饗食選擇。