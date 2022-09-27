微風輕拂的浪漫季節，台北松山意舍酒店「Que原木燒烤餐廳」宣布在10月3日到10月31日平日(周一至周五)晚餐期間獨家推出「森巴皇后牛排吃到飽」，每人價格980元+10%，標榜一肉入魂滿足肉控們的口慾，加上餐廳高空絕佳夜色降臨的景色當作陪襯，在美食與美景的催化之下，打造微醺唯美的晚餐時光。

「森巴皇后牛排」為巴西烤肉中最經典的牛沙朗蓋肉，肉的部位為臀腰肉，這部位活動量較少，故肉質非常軟嫩，與菲力牛排相似，Que原木燒烤餐廳使用獨家西班牙進口百萬等級烤爐，以「龍眼木煙燻」及炙熱高溫的「原木直火燒烤」雙功能方式烘烤，完美的將肉汁奶油香氣保留在其中，在一層油蓋之下蘊藏著濃厚的牛肉香氣，現削現吃，可看到粉紅肉色，肉質鮮嫩多汁，口感濃郁豐富，創造出不同層次的味蕾，滿足資深饕客們的味覺享受。

除牛排之外，「Que原木燒烤餐廳」並有高CP值的雙人或四人分享餐多重選擇，適合三五好友聚會或情侶約會一同來共享美饌。

Que原木燒烤餐廳座落於松山火車站附近17樓，可俯瞰台北夜晚市景一覽無遺，高空夜幕美景盡收眼底，餐廳亮點特色為「竹藝燈籠光影點綴」及「開放式廚房」，在充滿儀式感的氛圍之下，一邊享用精緻肉食，美食與景色相輔相成，讓人沉浸在浪漫氣氛薰陶之中。