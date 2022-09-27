不等「0+7」了，直揭搶先體驗韓風料理！台北六福萬怡酒店宣布館內The Lounge大廳酒吧10月3日起推出全新一季「JC CAT雲朵下午茶」，以韓國《冬季戀歌》為主題，整套雙人份下午茶1,200元+10%，內含6款鹹點及6款甜點，必吃蔘雞湯凍、紫菜飯捲、水蜜桃燒酒莓果塔、辣醬馬卡龍、大醬布朗尼等，每款各2份，共24份點心，再搭配2杯270元以下的飲品，或補差價可享特調飲品「喵喵庭院」、「首爾泡泡」或是「天空公園」，標榜跟著JC CAT品嘗韓國美味，在夢幻唯美飄雪打卡牆拍照，彷彿一秒來到韓國。

台北六福萬怡酒店The Lounge揉合現代時尚及傳統韓式典雅，精心推出12道韓式鹹甜點，鹹點以國民美食呈獻，包含「紫菜飯捲」、「海鮮煎餅」、「韓式炸雞」、「蔘雞湯凍」等，而甜點創意結合韓國代表性調味料辣醬及大醬，「辣醬馬卡龍」內餡用辣醬做成，外層裹一層玫瑰花瓣作為裝飾，吃起來鹹甜中帶著一絲辣味，「大醬布朗尼」將大醬與焦糖放入滴管內，享用前先把醬汁淋在布朗尼蛋糕上，大醬的微鹹與布朗尼的巧克力甜味巧妙融合，還有加入韓國燒酒的「水蜜桃燒酒莓果塔」、韓國超人氣飲品的「香蕉牛奶瑪德蓮」，大享如韓劇般浪漫午後時光。

飲品部分以冬日首爾為概念，「喵喵庭院」先用草莓牛奶、巧克力可可、奶泡做出漸層，撒上OREO巧克酥，用薄荷葉點綴，打造JC CAT在下雪庭院中嬉戲場景，「首爾泡泡」調和韓國飲品紅石榴醋及白葡萄汁，加入韓國流行的寒天凍、台灣代表的珍珠，象徵台韓友好的半半飲品，「天空公園」以蘋果醬、玉米鬚茶、檸檬汁為元素做成的調飲為基底，淡淡的黃色就像芒草園，再用蝶豆花染出天空色，放上棉花糖雲朵，把首爾知名景點化成一杯飲料。