日前霧峰中正橋乾溪上下游300公尺處，粗估有1000多尾死魚擱淺在河床上，發出刺鼻惡臭，令民眾相當不舒服。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

日前霧峰四德路中正橋乾溪上下游300公尺處，粗估有1000多尾死魚擱淺在河床上，發出刺鼻惡臭，令民眾相當不舒服；市議員參選人張芬郁接獲民眾訊息前往探查，籲環保局盡快查清汙染來源。

據了解，霧峰乾溪兩側沿岸步道是附近居民運動休憩場所，但在26日傍晚，水面開始漂浮許多死魚，附近空氣瀰漫著一股死魚的臭腥味讓民眾極度不舒服；在乾溪河畔運動的民眾也表示，27日凌晨5點多天色還未亮時，就在中正橋上游4、500公尺左右就發現許多漂流的死魚，擱淺在河床發出惡臭。

張芬郁表示，26日晚間接獲民眾訊息，便前往霧峰四德路中正橋沿著乾溪上游向上追查污染源，但因晚上視線不良無法發現污染來源；27日一早再到乾溪河床了解，發現死魚大多擱淺在中正橋上下游300公尺的河床上，粗估大概有1000多尾死魚，不過可能因為水流關係，27日查看的死魚數量明顯較26日晚上的數量少。

張芬郁表示，將通知環保局跟水利局，盼相關人員能夠來追查污染來源，揪出不法的排放業者。