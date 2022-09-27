國民黨台北市議員游淑慧。（圖 / 游淑慧提供）

周玉蔻轟「沒邀過上節目」 徐巧芯秀證據打臉：怕妳氣到中風

媒體人周玉蔻因猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴往事，遭各界撻伐，更被前中姐張淑娟按鈴控告。國民黨台北市議員徐巧芯率先表態「拒上周玉蔻節目」，同黨北市議員游淑慧也跟進，強調自己向來都拒上其節目，主因是怕自己情緒與修養管控功力不夠；游更爆料，周靠著極端風格當上「1450精神領袖」，這讓她不僅節目收視率飆高，甚至還財源滾滾來。

游淑慧昨（26）日在臉書發文表示，徐巧芯已表態拒上周玉蔻任何節目，但其實周節目之前來邀她時，她也一直都是拒絕的，主要原因是，怕自己情緒與修養管控功力不夠。

游淑慧指出，周玉蔻靠著走極端的風格成為「1450精神領袖」，但最悲哀的是，這種作風，卻讓其節目收視率飆高，甚至財源滾滾來。

針對周玉蔻的表現，游淑慧感嘆，「只能說薑是老的辣，沒下限的人永遠是贏家」，反而是無辜的張淑娟女士，在全民面前被這樣霸凌羞辱，而過去什麼都管的NCC，現在如預期般的懦弱神隱，「唉，唉，唉 三聲無奈」。