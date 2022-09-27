台北市長參選人蔣萬安（左）26日在前總統馬英九（右）的陪同下，到興隆公園向晨運的民眾拜票尋求支持，受到熱烈的歡迎。（季志翔攝）

台北市長參選人蔣萬安（左）26日在前總統馬英九（右）的陪同下拜票，兩人並且一起共進早餐。（季志翔攝）

結束公園掃街拜會後，馬、蔣便前往永和豆漿店吃起小籠包、燒餅油條及蛋餅，兩人有說有笑，還聊起運動、健身等話題。（黃婉婷攝）

蔣萬安隨後前往木柵市場拜票，獲得民眾熱烈歡迎。（黃婉婷攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安為搶攻正藍支持，不僅多次表示身為蔣家人很驕傲，更走起祖父、故總統蔣經國路線。他27日合體前總統馬英九赴興隆公園和民眾互動時，馬突然帶著眾人向蔣公銅像行鞠躬禮，被問及是否有意強化深藍選票時，蔣萬安說，兩蔣對台灣的貢獻不容抹滅，應飲水思源，感念前人為這塊土地打下的基礎。

蔣萬安的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫今日來到深藍票倉文山區，他上午6時30分就和馬英九在興隆公園合體，立委賴士葆和多名在地國民黨議員也陪同在側，陪著兩人和選民握手、拉票，當經過蔣公銅像時，馬突然停下，隨後當起司儀高喊「全體向先總統蔣公銅像行三鞠躬禮」，讓熱鬧氣氛瞬間變得莊嚴肅穆。

結束公園掃街拜會後，馬、蔣便前往永和豆漿店吃起小籠包、燒餅油條及蛋餅，兩人有說有笑，還聊起運動、健身等話題，隨後他們便分道揚鑣，馬前往黨中央，蔣則接續木柵市場拜票行程，當時高齡80歲的木柵區市場自治會長高秀雄還準備蒜頭、鳳梨熱情迎接，大讚蔣萬安年輕有為，祝福他能順利「凍蒜」！

被問及馬英九向蔣公敬禮的用意，蔣萬安受訪表示，兩位蔣總統對台灣這片土地的貢獻不容抹滅，包括蔣中正「抗共保台」、蔣經國「革新保台」這些都是歷史事實，而歷史功過可以被檢視，但絕不容被扭曲抹滅。至於是否有意強化深藍選票，他則說重點在飲水思源，要感念兩蔣及前人為台灣打下的基礎。