今天（9月27日）是日本非常重要的一天，前首相安倍晉三的國葬。國葬是一個國家最高的禮節，安倍也是55年來第一位享受國葬待遇的前首相。大陸知名時政類新媒體「牛彈琴」發文稱，自7月份不幸街頭遭遇刺殺，延宕至9月下旬才舉行國葬，甚至比英國女王的國葬時間還要靠後。說實話，日本人做事，中國人真看不太懂。對全世界來說，這次安倍的國葬，至少有三個沒想到。

第一個沒想到，日本民間這麼反對。

一般來說，國葬待遇，此人肯定作出過重大貢獻，享有極大的威望。就像英國女王，全世界悼念，英國極盡哀榮。哪知道，日本，真是一個例外。

就看幾個媒體的標題吧。英國BBC：「安倍晉三的國葬為何在日本充滿爭議？」美國《紐約時報》：「為什麼日本人對給予一個被刺殺領導人國葬感到憤怒？」美國CNN：「日本男子自焚抗議安倍晉三國葬！」你沒看錯，就是不惜自焚，要表達強烈抗議。

看日本最近的一份民調，反對安倍國葬的高達60.8％；贊成和傾向於贊成的，只有38.5％。有的民調，反對的甚至超過70％。

本來給予安倍國葬，不排除岸田文雄政府想拉抬一下支持率，順道推進一下日本「葬禮外交」，哪知道，日本社會強烈的不滿情緒，讓岸田的支持率也連帶下滑，目前已跌至上台以來的最低水平。

為什麼反對？第一個反對這個人。安倍是日本執政時間最長的首相不假，但一生爭議不少，看到有外媒就提到，「安倍的保守政策激怒了許多日本人，他們說他讓國家離戰爭更近。」此外，他的「安倍經濟學」雄心勃勃，但也沒能拯救日本經濟。

尤其是他最後的死因。別忘了，刺殺者幾乎一無所有，稱刺殺安倍的原因，是痛恨安倍與宗教團體勾結，騙走了她母親所有錢財。所以，《紐約時報》一篇文章就感慨：暗殺引發的憤怒，不是針對兇手，也不是針對安保人員，現在轉向了安倍長期執政的自民黨和國葬計劃……

第二個反對花這麼多錢。讓日本人尤其憤怒是，國家經濟不景氣，但國葬花費卻不菲。據報導，英國女王的國葬，共花費了約800萬英鎊（約合13億日元），安倍國葬的預計花費則為16.6億日元（約合1067萬英鎊）。

以至於有日本媒體的頭條標題，就直接寫道：「安倍的葬禮怎麼可能比女王的葬禮花費還要多？」日本政府想操辦安倍國葬，最後也是騎虎難下，不得不辦，但日本民間卻強烈反對，甚至不排除出現極端事件，日本警方如臨大敵。這就是日本的現狀，岸田文雄現在應該也是後悔不迭。這樣具有爭議的國葬，確實很罕見。

第二個沒想到，G7正職領導人一個都沒來。

七國集團（G7），同氣連枝，關係不一般。安倍生前，很熱衷參加G7活動，各種秀團結。你能想象美國舉行國葬，日本就派個副首相參加嗎？但美國真做得出來，最後派了副總統賀錦麗來參加。儘管拜登剛剛去英國，參加了女王的國葬。

英國更做得出來。要知道，之前日本天皇德仁、日本首相岸田文雄都去了倫敦，參加女王的葬禮；轉眼日本國葬，英國派來的是前首相特雷莎·梅(Theresa Mary)。看其他法國、德國、義大利，派的也都是前總統、前總理。哦，梅克爾也沒來。要知道，這可是G7重量級政治家安倍的國葬啊。

當然，也有朋友說，英國女王是現職去世，安倍是日本前首相，同樣是國葬，待遇自然有差別。這一點確實，但更要看到，當年曼德拉去世，他也是南非前總統，但當時的美國總統歐巴馬、英國首相卡麥隆、聯合國祕書長潘基文，等等，不也冒雨趕去了？關鍵還是看人，也看這個人背後的國家影響力。

最有意思的，還是加拿大。加拿大政府原來宣佈，總理杜魯道會去參加安倍的葬禮。可能最後一看，怎麼其他國家都是前總統前總理，那也算了。杜魯道最後找了一個理由：加拿大發生自然災害，因此他必須留在國內，所以不去東京了。

但要知道，女王葬禮的時候，加拿大也有嚴重自然災害，但杜魯道義無反顧就去了。杜魯道改變主意後，外界注意到，安倍生前最在意的G7，一個正職的國家領導人都沒去參加葬禮。

看到有網友也感慨：英國女王國葬，美德法義總統、日本天皇和加拿大總理悉數參加；日本安倍國葬，美德法義總統、英國首相和加拿大總理都不參加。同是七國集團成員，差別怎麼就這麼大呢！

第三個沒想到，莫迪專門去捧場了。

安倍葬禮，是不是就沒有大國正職領導人呢？也不是的。印度總理莫迪就去了。這一點也很有意思：印度是英聯邦國家，但英國女王的世紀葬禮，偏偏莫迪就缺席了；但轉眼安倍的葬禮，莫迪就去了。有個性吧。

臨行前，莫迪還專門發推說：我今晚前往東京，參加前首相安倍晉三的國葬，他是我一位親愛的朋友，也是印度和日本友誼的偉大捍衛者。

確實，在安倍任內，日本和印度關係不斷升溫。每次安倍和莫迪相見，兩人都是各種親熱。當然，國際社會也都知道，他們經常用異樣的眼光，瞄向一個東方大國。

還有，澳洲總理阿爾巴尼斯，以及幾位前總理霍華德、特恩布爾等，也一同去了。

看了一下，新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福、韓國總理韓德洙等，也參加了安倍葬禮。外交是很微妙的，每個國家有每個國家的利益。有些事，知道就好。當然，在國際政壇，這些人中，肯定還是莫迪的分量更重。

哦，提一句韓國。去參加英國女王葬禮的，是韓國總統尹錫悅；安倍葬禮，就是總理韓德洙了。當然，韓國國內仍有不滿，為什麼要去參加安倍葬禮？

最後，就感慨一點吧。哪怕日本再怎麼自詡是西方國家，哪怕安倍和G7領導人再怎麼稱兄道弟，但他的葬禮上，西方好兄弟連送別都沒來一下。曾口口聲聲要陪安倍走完最後一程的歐巴馬、川普，這次也都不見了。

「牛彈琴」說，估計這樣的結果，曾熱衷於「地球儀外交」的安倍想不到，試圖推進「葬禮外交」的岸田也沒想到，整個日本可能都沒想到，現在更多的是尷尬。

倒是一些亞洲國家（澳洲也算廣義上的亞洲）領導人，還是去了東京，送了安倍最後一程。只是印度和日本的所謂友誼，澳洲和日本熱絡親近，其中的微妙之處，我們也都看在眼裡。「東方畢竟是東方，西方最終是西方。唉，安倍啊安倍。這個世界，人情似紙張張薄，世事如棋局局新。」