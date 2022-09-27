知名美式賣場好市多(Costco)販售商品五花八門，且又符合男女老幼的需求，不過當大人認真採買的同時，身旁的孩子可能早已去玩具商品區尋寶了！若一吵著要買，都會讓許多家長非常頭痛，但賣場不斷推陳出新，近日一名網友發現一款新遊戲組，得到消息的網友笑稱「商品名稱：電視破壞者」，也有人大讚是減壓神物。

網友分享近日好市多新遊戲組。(圖/翻攝自臉書「costco好市多 」)

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，一款叫「擲斧遊戲組」的新商品，販售價為1829元，正如其名斧頭就是主角，內附雙色斧頭各4把、還附有8支遊戲斧頭，以及投擲需要的24吋大標靶，遊戲概念如同射飛鏢般；另外還有透露注意事項提醒，此遊戲組不適合8歲以下兒童使用，遊戲時也不得將斧頭丟擲在標靶以外地方，更不能往人體身上仍。

網友笑稱此遊戲組為電視破壞物。(圖/翻攝自臉書「costco好市多 」)

雖然玩具多為小孩使用，但不少家長看到這篇貼文，紛紛留言「媽媽壓力大可以買這個」、「怎麼不早推出來呀，去年疫情停課很需要，媽媽才不會老的這麼快」、「完了，中二魂上身，戰神玩起來」、「這個讚～感覺很舒壓」、「白天小孩玩投擲，晚上又可以叫老公跪上去，好物」；也有網友開玩笑表示，「電視報廢用的玩具組」、「千萬不能讓我老婆看到，我怕她拿東西丟我會越來越準」、「用來增加電視銷售量的玩具」；不論年紀讓生活多點有趣因子都是讓自己放鬆的方法，不過要注意產品使用安全。