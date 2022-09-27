食慾之秋，正是品蟹好時節，台北喜來登大飯店以肉多肥美、號稱螃蟹界的肌肉猛男的「美國黃金蟹」為主角，10月3日起至11月30日於館內各餐廳推出八款秋蟹美饌，以廣式火腩炆、金蒜蒸、日式釜飯、泰式辣炒、義式燉鍋、蟹肉炒飯等多元料理手法展現時旬鮮味，價格自580元+10%起。十二廚自助餐廳也於平日晚餐及假日午晚餐時段於餐檯加碼供應「黃金蟹海鮮鍋」，兩大蟹王美國黃金蟹與愛爾蘭麵包蟹入饌，還有蟹腳味噌湯等限定美食，讓饕客們大快朵蟹一番，自助餐每位1,490元+10%起。

每年夏末秋初為美國黃金蟹的盛產時節，超過1公斤重的碩大個頭與25%以上的高肉量被稱作「蟹中肌肉猛男」，蟹鉗肥碩鮮嫩、每一隻蟹腳都是滿滿蟹肉，帶有淡淡堅果香的肉質，是「嗜肉族」饕客們心頭好。台北喜來登飯店粵菜餐廳「辰園」主廚康智翔以經典火腩炆呈現的「燒腩豆腐焗蟹煲」，皮脆肉嫩的豬五花、鮮嫩蛋豆腐與黃金蟹共炆，燒肉軟稔、豆腐滑口，蟹鮮肉香精華共聚一鍋。「金銀蒜蒸黃金蟹」則以香炸蒜酥與新鮮蒜碎雙蒜呈現蟹鮮之味，蒜蓉香脆、蟹香鮮濃，恰到好處烘托蟹肉鮮甜，每道2,280元+10%起。

台北喜來登日本料亭「桃山」推出精緻雙人黃金蟹宴，以海鮮沙拉喚醒味蕾，香酥黃金蟹可樂餅佐上鹹香烏魚子美乃滋，重頭戲將黃金蟹拆殼取肉，與北海道海膽、鮭魚卵、蕈菇等共炊成「蟹肉野菇釜飯」，以及鮮魚味噌湯與甜點等，享受難以忘懷的秋日饗宴，每套4,580元+10%。泰式料理「SUKHOTHAI」將肉厚膏濃的黃金蟹以泰式辣炒推出「辣炒香檸黃金蟹」每道1,980元+10%，南薑、香茅、檸檬葉等辛香料與酸爽青檸爆炒最是豪邁過癮，紮實蟹腳沾裹香辣醬汁，口口噴香滿是海味。義式餐廳「比薩屋」則以講究大海鮮味與蔬菜鮮甜的傳統西西里手法推出「黃金蟹海鮮香辣燉鍋」每道2,800元+10%，鮮蝦、透抽、蛤蠣、淡菜、海鱸魚與黃金蟹豪氣入饌，番茄酸香與鮮味甘甜相互映襯、共譜鮮味狂響。

台北喜來登一樓的「十二廚」自助餐廳於10月3日至11月30日平日晚餐及假日午晚餐時段餐檯加碼上陣「黃金蟹海鮮鍋」，個頭壯碩的黃金蟹與膏多味濃的愛爾蘭麵包蟹，兩款重量級美蟹以蒜香料理品嚐秋日鮮味，肉厚紮實吃起來最是過癮，還有入秋湯品「黃金蟹味噌湯」豐腴蟹腳的絕妙好味讓人無法忘懷，自助餐每位1,490元起。大廳酒吧則推出兩款黃金蟹美饌，僅取用黃金蟹肉展現炒飯鮮美的「黃金蟹肉炒飯」，鑊氣十足、粒粒有味，以及選用全隻黃金蟹與花枝、淡菜、白蝦、鯛魚等海味熬煮成粥濃鮮美的「黃金蟹海鮮粥」，每道580元+10%，入秋之際讓鮮濃蟹味溫暖味蕾。