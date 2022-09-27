資深媒體人周玉蔻連日猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年緋聞，還點名前中華民國小姐張淑娟就是當事女主角，張為此淚灑台北地檢署提告妨害名譽，而民進黨台北市長參選人陳時中也因常上周玉蔻節目，衝擊北市選情。蔣萬安27日受訪時點名陳時中團隊中4名女立委吳思瑤、范雲、管碧玲、林楚茵，狠酸這些人平時高舉女權旗幟，卻對周玉蔻霸凌無辜女性噤聲，顯露出假女權鬥士的真面目。

蔣萬安的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫今日來到深藍票倉文山區，他前往木柵市場掃街拜票前接受媒體聯訪，對於陳時中稱「我們對張淑娟小姐受到傷害也感到很遺憾」，希望競選回到政策本質一事，外界認為陳此舉疑似避重就輕，忽略周玉蔻打蔣無非是為拉抬民進黨選情。

對此，蔣萬安直言，陳時中團隊有多位女權鬥士，包括吳思瑤、范雲、管碧玲、林楚茵，這群人過去都高舉女權旗幟，如今面對周玉蔻霸凌無辜女性卻全部噤聲，「讓大家看到假女權鬥士的真面目」。他也說，陳時中跟周玉蔻的好交情大家都看得很清楚，但要就事論事，別再當周玉蔻幫凶。