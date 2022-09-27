糖尿病高居國人第4大死因，嚴重影響國人健康。根據最新的研究發現，只要飯後散步15分鐘，就能有效預防糖尿病，文章刊登在《美國心臟協會期刊》。

一般人目前多知道，吃完飯後血糖會升高，美國華盛頓大學的研究發現，在3餐飯後只要運動15分鐘，就可以降低血糖，且效果等於是一般時間運動45分鐘，也就是說，飯後運動效果是一般時間運動的3倍，它的效果可以持續到深夜甚至清晨，讓胰島細胞分泌恢復正常，降低糖尿病的罹患率。

●飯後運動15分鐘 幫助穩定血糖

即使已經罹患糖尿病，飯後運動15分鐘，也能幫助穩定血糖，減少血液中的糖分過高，造成身體的危害。

最糟糕的是飯後馬上休息或睡覺，因為飯後血糖會升高，如果不散步將會使血糖對血管產生傷害，研究人員表示，飯後高血糖，是前期糖尿病演變成糖尿病，以及心血管疾病的關鍵風險因子。

研究人員還發現，高糖、高澱粉不只會引起血糖上升，研究發現，高糖飲食更容易傷害心臟，造成心衰竭死亡。

●高糖、高澱粉要限量

根據刊登在最新《美國心臟協會期刊》中，美國德州大學健康科學中心研究團隊發表的論文中指出，在進行動物實驗、人體組織實驗發現，葡萄糖代謝產物「6─磷酸葡萄糖」，會對心臟造成壓力，使心臟肌肉蛋白質病變化，心臟收縮供血功能大受影響，進而出現心臟衰竭。

研究證實，食用過多的糖分、澱粉類食物，就會造成6─磷酸葡萄糖堆積，增加心臟負擔。美國每年有5百萬人死於心臟衰竭，以及55萬名心臟衰竭新增病例，患者經確診患有心臟衰竭後，半數患者在1年內死亡，若患者又食用過多醣類，對心臟功能也有嚴重影響，將使心臟功能更差。目前針對心衰竭的治療，多半是以利尿劑控制體液，或使用β阻斷劑及血管緊張素轉化酵素抑制劑等藥物，來緩解患者心臟壓力，但效果都不理想，因此提醒民眾少吃高糖飲食。

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